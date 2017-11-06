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هل ستغرق الأرض في ظلام دامس لمدة أسبوعين؟

كوكب الأرض بعدسة كاميرا أحد رواد المحطة الفضائية الدولية
كوكب الأرض بعدسة كاميرا أحد رواد المحطة الفضائية الدولية
6/11/2017

قال رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية المصري أشرف تادرس، الأحد، إن ما أثير حول إظلام كوكب الأرض، في شهر نوفمبر/ تشرين ثان الجاري "أكذوبة".

يأتي ذلك ردًا على ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي، بأن الأرض ستغرق في الظلام، لمدة أسبوعين خلال الشهر الجاري، في ظاهرة فريدة من نوعها.

وأكد تادرس في بيان أن "ما نشر بشأن حدوث إظلام للأرض في أواخر الشهر الجاري بسبب اقتران كوكبي الزهرة والمشتري عارٍ تمامًا من الصحة".

واستطرد في ذات السياق "وما هي إلا شائعات تتردد كثيرًا في نهاية كل عام وبداية العام الجديد".

وأوضح "الشيء الصادق في هذا الأمر، هو حدوث ظاهرة الاقتران بين كوكبي الزهرة والمشتري يوم 13 نوفمبر الحالي فجرًا".

وأشار المسؤول الفلكي المصري، إلى أن تلك الظاهرة "من الظواهر الفلكية الجميلة التي تستحق المشاهدة بالعين المجردة"، مؤكدًا أن "إظلام الأرض بسببها كلام فارغ وأكذوبة".

يشار أنه عام 2015، أشيع بأن كوكب الأرض سيواجه 15 يومًا من الظلام التام لم يحدث منذ أكثر من مليون سنة، بين يومي 15 و29 نوفمبر من ذات العام، نتيجة لاقتران كوكبي المشتري والزهرة، وهو ما لم يحدث وقتها.

المصدر : الأناضول
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