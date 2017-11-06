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شاهد: وفاة 30 مولودا خلال 48 ساعة في مستشفى

6/11/2017

توفي 30 طفلا من حديثي الولادة، في غضون 48 ساعة، داخل مستشفى تديره الدولة بولاية أوتار براديش شمالي الهند، وفقا لما ذكرته كلية الطب، الأحد.

وقال الدكتور دك شريفاستافا، من كلية بابا راغاف داس الطبية، أن 15 طفلا لقوا حتفهم في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة و 15 آخرين في وحدة العناية المركزة للأطفال في مستشفى غوراخبور.

وقال شريفاستافا إن 6 وفيات ناتجة عن التهاب الدماغ، وإن مواليد آخرين لقوا ماتوا بسبب مشكلات أخرى مختلفة.

ووقع الحادث بعد شهرين من وفاة 105 أشخاص على الأقل معظمهم من الأطفال حديثي الولادة، والأطفال، في المستشفى نفسه إذ نفدت الإمدادات الطبية وعلى رأسها الأكسجين بسبب عدم دفع الفواتير، ما أثار الغضب العام في الهند ضد حزب بهاراتيا جاناتا رئيس الوزراء ناريندرا مودي الذى يحكم الدولة.

ويقع المستشفى المذكور "ذو السمعة السيئة" في منطقة غوراخبور التي يمثلها يوغي أديتياناث الذى تم تعيينه في منصب الوزير الأول لولاية أوتار براديش هذا العام.

وتفشي التهاب الدماغ يقتل مئات في الهند كل عام، وخصوصا خلال موسم الرياح الموسمية.

المصدر : رويترز
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