شاهد: هندي يصنع درَّاجة بحجم "فيل"

صمم رجل يبلغ من العمر 38 عاما، في مدينة شانديغار شمالي الهند، دراجة هوائية ذات حجم ضخم يصل إلى حجم فيل.

واستغرق الهندي راجيف كومار نحو عامين لصنع الدراجة وهي بارتفاع 8.6 قدم (2,62 متر)، ويمكن توسيعها لمسافة 10.2 قدم (3,11 متر).

ويهوى كومار، منذ أيام دراسته، تعديل الدراجات الهوائية، وبدأ في إعداد دراجته الضخمة في عام 2013 بعد إنفاق 100 ألف روبية (1545 دولار) من جيبه.

والحصول على دراجة بهذا الحجم ليست مهمة سهلة، ولكن كومار أتقن عمله على مدى فترة من الزمن، فيرفع ساقه اليمنى إلى صدره، ويضعه على دواسة اليمين ثم يضبط نفسه بسرعة على المقعد بعد قفز خطوات قليلة.

ويجذب كومار الانتباه عند ركوب الدراجة الذي يرتفع نحو 3 أمتار عن الأرض.

وقال كومار الذي يدير شركة خدمات التموين في المدينة لكسب الرزق "أردت دائما أن أفعل شيئا فريدا وأن أشتهر به".

ويذكر ان اسمه تم إدراجه في كتاب السجلات الهندي "ليمكا" بعد أن ركب على دراجة طولها أكثر من مترين، إلى دلهي التي تبعد أكثر من 250 كيلومتر عن شانديغار.

وقد دفعه هذا الإنجاز الآن لتحدي أكبر، وهو القيام برحلة مسافة 1650 كيلومترا إلى مومباي على دراجة "غامبو" ضخمة، في محاولة لدخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية العالمية.

وأضاف أنه للأسف لم يحصل على أي مساعدة خارجية؛ ولكن دائما ما يقول "يكفيني دعم وتشجيع الأسرة".