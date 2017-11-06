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منوعات|الصين

شاهد: لقطات ساحرة لمئات الببغاوات النادرة تحلق فوق المَزارع

6/11/2017

توافد مئات من الببغاوات ذات الصدر الأحمر النادرة، إلى مدينة رويلي في جنوب غربي الصين مؤخرا، واجتذبت المصورين والزوار من جميع أنحاء البلاد لالتقاط المشاهد المذهلة.

وتأتي طيور الببغاء ذات الصدر الأحمر، في حشود إلى رويلي في مقاطعة داى جينغبو ذاتية الحكم في مقاطعة يوننان الصينية، كل خريف مع نضوج محصول الذرة في الأراضي الزراعية على ضفاف نهر رويلي.

وبفضل العوامل البيئة المحلية السليمة، فإن المزيد من الببغاوات الحمراء الساحرة، تتوافد إلى المنطقة كل عام، حيث يتجمع مئات الببغاوات معا ويحلقون سويا في مشهد رائع ونادر.

وقال تشو بيانيونغ، وهو مصور هاوِ "هناك مئات من الببغاوات تتحرك ذهابا وإيابا على الغابات و حقول الذرة، وهي مدهشة جدا، وفي موسم اكتظاظها نطلق عليها  "أمطار الببغاء".

وتم تضمين الببغاء ذي الصدر الأحمر، في القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض من قبل الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة.

المصدر : رويترز
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