شاهد: سوري يطلق مشروع توك توك كهربائي بالقاهرة

يتطلع السوري إسماعيل عبد الحميد لمساعدة مصر في التغلب على الزحام المروري وارتفاع أسعار الوقود، وذلك من خلال إنتاج توك توك له أربع عجلات ويعمل بالكهرباء للسير في شوارع القاهرة.

ويعمل التوك توك المستهدف، أو المركبة المستوردة من الصين، والذي له أربع عجلات، بالبطاريات، وليس الوقود، ويتيح له شحن بطارياته، لمدة ثماني ساعات، العمل ما بين 8و10 ساعات.

وهذا التوك توك مزود بأريكة في الخلف وفتحة سقف ويتوقع أن يزود أيضا بتكييف هواء وكاميرا للرؤية الخلفية مستقبلا.

وينتشر التوك توك ذو العجلات الثلاث في كثير من مدن مصر وخاصة في الأحياء ذات الشوارع الضيقة، وأغلب هذا النوع مستورد من الهند.

وقال السوري الذي يملك هذا التوك توك حاليا، إسماعيل عبد الحميد، "يعني دلوقتي على غلاء الوقود وغلاء البنزين فالناس ابتدت تدور على حاجات تساعد في الموضوع ده. موضوع العربية دي إن شاء الله مش هتصرف أكثر من تلاتة كيلو في التمان ساعات في الشحن، تلاتة كيلو كهرباء. وبالنسبة للتطور اللي بنشوفه وبنلاحظه بره فالموضوع ده مهم جدا".

ويعيش عبد الحميد، وهو رجل أعمال من سوريا، في القاهرة منذ ست سنوات، ويرغب في أن يغير شكل التوك توك في مصر خلال فترة قريبة كما يسعى في ذات الوقت لتوفير فرص عمل لذوي الاحتياجات الخاصة من المصريين.

وأوضح عبد الحميد أن خمسين في المئة من هذا التوك توك ستكون مجهزة ليقودها ذوو الاحتياجات الخاصة.

وأضاف "عربية صديقة للبيئة، مفيش دخان، مفيش صوت، مفيش ضجيج محرك، مفيش صوت خالص للمحرك. عربية إن شاء الله مواصفات حلوة وإن شاء الله حنزود عليها موضوع الجي.بي.إس وموضوع الأبليكيشن وموضوع العداد الرقمي للأجرة كمان حيتزبط عليها إن شاء الله. العربية دي هدفنا إن الناس اللي تشتغل عليها من ذوي الاحتياجات الخاصة. يعني إن شاء الله عربية حتكون 50 بالمئة منهم حيكونوا مواصفات خاصة لذوي الاحتياجات اللي هم حيشتغلوا عليها، حيعرفوا يشتغلوا عليها إن شاء الله".

وتعاني مصر من مشكلة زحام شديد بالطرق بسبب الارتفاع الكبير في عدد السكان.

ويلفت توك توك السوري، بلونه الأحمر البراق وتصميمه الأنيق، أنظار الناس في الشارع لاسيما منافسيه من سائقي التوك توك العادي ذي الثلاث عجلات، الذين عادة ما يوقفون سائقه ويسألونه عن ميزاته.

ويجري عبد الحميد حاليا التجارب لإنتاج التوك توك الجديد بشكل تجاري في مصنع بحلول العام 2018.