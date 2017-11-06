شاهد: ربات بيوت يرسمن أشكالا على امتداد 6 كيلومترات لجلب الحظ

اشترك العشرات من ربات البيوت الهندوسيات والأطفال في ولاية راجاستان شمال غربي الهند، في رسم "رانغولي" بطول 6 كيلومترات، للترحيب بزيارة زعيم هندوسي للمدينة يوم الأحد.

والـ"رانغولي" نوع من الفن الفلكلوري الشعبي، والذي يرسم على الأرض باستخدام الأرز الملون، والدقيق الجاف والدهانات الملونة والمساحيق أو الزهور.

وتعد هذه التصاميم المرسومة بشكل هندسي ومنسق، جزءًا من الاحتفالات الهندية المختلفة مثل الزواج، وبعض الطقوس والمناسبات الخاصة، ويعتقد الهنود أن هذا الرانغولي يساهم في جلب الحظ الجيد.

وشوهد عشرات من السكان، معظمهم من النساء والأطفال، يعملون في نوبات لأكثر من 24 ساعة على الرانغولي، الذي اكتمل يوم السبت.

وتم تقديم الرانغولي للترحيب برئيس منظمة "راشتريا سوايامزيفاك سانغ" الهندوسية المتشددة، موهان بهاغوات، الذى كان من المقرر أن يخاطب تجمعا عاما في المدينة، الأحد.

وقالت براتيما نيثاني، ساكنة محلية، إن معظم المشاركات كن من ربات البيوت.