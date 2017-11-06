شاهد: تصميمات من الأغذية المعلبة لإطعام جوعى نيويورك

تم تشييد تصميمات بعلب الطعام المحفوظ أو الأغذية المعلبة، كطريقة خلاقة لإطعام أكثر من مليون جائع في نيويورك.

وتنظم إدارة التصميمات المجتمعية مسابقتها السنوية الخامسة والعشرين هذا العام في نيويورك والتي تجمع مصممين ومهندسين لتشييد تصميمات عملاقة من علب الطعام المحفوظ غير المستخدمة.

وقالت جنيفر غرين العضو المؤسس لهذه المسابقة في نيويورك "لقد اقترضنا هذه الفكرة بحق من سياتل، لقد شيدوا نموذجا للإبرة الفضائية من العلب ومن هنا راودتنا الفكرة بأن نشيد تصميمات من علب الطعام، وكان ذلك منذ 25 عاما".

وشارك في المسابقة هذا العام 27 فريقا حولوا نحو 80 ألف علبة طعام محفوظ إلى أعمال فنية مثل النرد وزهرة لوتس عملاقة وثمرة أناناس عملاقة.

وسيعلن المنظمون يوم الاثنين الفائز بجائزة "أفضل وجبة".

وقالت غرين "نتبرع بعلب الطعام لمؤسسة سيتي هارفست، فمن المحزن أن يكون هناك جائع واحد من بين كل 4 من سكان نيويورك، ومن ثم فإن طعامنا سيغذي 45 ألف أسرة".

وستظل التصميمات معروضة في بروكفيلد بليس بنيويورك حتى 15 نوفمبر/تشرين الثاني.