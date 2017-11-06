شاهد: الضباب يُغلِّف أطول ممشى عائم بالعالم

مع قرب انتهاء موسم الخريف الذهبي، يغتنم السياح الفرصة للاستمتاع بمختلف المعالم السياحية الفاخرة في جميع أنحاء الصين.

وعلى ضفاف نهر هونغشوى في مقاطعة لوديان بإقليم قويتشو جنوب غربي الصين، يوجد أطول ممشى عائم في العالم، والذى يمتد لمسافة هائلة تبلغ أكثر من 5 كيلومترات.

وتظهر لقطات جوية الممشى الرائع الذي صمم على شكل فراشة عملاقة، والهيكل الضخم للممر مصمم للارتفاع والانخفاض مع مستوى مياه النهر، ويحظى زوار الفراشة بمتعة غير عادية وسط المناظر الخلابة وعروض المياه الرائعة.

الممر، وهو ضعف طول جسر مانهاتن، يخلق مشهدا مدهشا على نهر هونغشوي حيث يحاط بضباب الخريف الخيالي.

وفى إقليم شنشى شمال غربي الصين، تغطي طبقات من خشب أشجار القيقب، منطقة جذب سياحي في مقاطعة جينغ يانغ، ما يوجه الكثيرين ليصعدوا على الممر الزجاجي الذى يطل على الجبال المصبوغة، بالإضافة إلى حديقة ملونة بشكل رائع بأشكال مختلفة من اللون الأحمر والأصفر والبرتقالي والألوان الخاصة بموسم الحصاد.

وفى مدينة لوتشو بمقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين، فإن القرويين المحليين مشغولون بزراعة فاكهة الكاميليا "ساسانكوا" المزهرة، وتعتبر قرية جين غوي هي الموطن الأصلي لهذا النوع من الكاميليا المعروفة في الصين واليابان.

وتتميز كاميليا ساسانكوا بزهورها البيضاء بلون الثلج، وفاكهتها هي المفضلة للسكان المحليين في أواخر موسم الخريف.