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مصر: مصارعة حرة بمشاركة نسائية تحاكى النسخة العالمية

مصارعة حرة بمشاركة نسائية تحاكى النسخة العالمية بمدينة فايد المصرية
مصارعة حرة بمشاركة نسائية تحاكى النسخة العالمية بمدينة فايد المصرية
5/11/2017

شهدت مدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية شمال شرقي مصر، مساء السبت، عروض مصارعة حرة استعراضية شارك فيها لاعبون مصريون، في محاولة لمحاكاة النسخة العالمية.

وقال أشرف محروس الشهير بـ"كابونغا"، مؤسس أول فريق لمصارعة المحترفين بمصر، والمشرف علي العرض "شارك 25 لاعبًا ولاعبة على حلبة المصارعة اليوم، بحضور نحو ألف متابع".

وأوضح كابونغا وهو مدرب فنون قتالية أن "المشاركة الجماهيرية في العرض الذي أقيم بمركز شباب مدينة فايد (يتبع وزارة الشباب والرياضة) كانت من دون مقابل".

وأشار إلى أن العرض جمع بين التشويق والترفيه مثل النسخة العالمية للمصارعة.

وفوق حلبة مصارعة بمركز شباب فايد، سعى شباب وبنات لمحاكاة النسخة العالمية من حيث الاشتباكات والاستعراضات التشويقية بروح يغلبها أحيانا الدعابة.

وقال أشرف محروس، إن العروض قائمة على التشويق والترفيه وتقام على فترات بأكثر من مكان بمصر، مضيفًا أن "فكرة تأسيس فريق للمصارعة للمحترفين، بدأت قبل 6 سنوات، ووصلنا الآن لتكوين فريق يصل إلى 50 لاعبًا بينهم لاعبات".

وأعرب عن أمله بتقديم عروض فريقه في الدول العربية، داعيًا إلى دعم معنوي من الحكومة المصرية.

وأشار إلى أن العروض التي تقام حاليًا بشكل مجاني، معربًا عن أمله أن يكون هناك راعيًا رسميًا يتكلف بتلك العروض.

وأوضح أن الإعلام يتجه لدعم الكرة بشكل كبير، مع أن المصارعة تأتي في المركز الثاني في عدد المشاهدات.

من جانبها قالت لاعبة المصارعة في الفريق، دينا عماد، إن شعور الخوف من خوض اللعبة التي تمارسها منذ عام، تلاشى لديها في ظل التواجد الجماهيري، وذلك عبر الاندماج في المباراة مع منافستها.

ومصارعة المحترفين إحدى اللعبات الشهيرة في العالم، وتجمع بين الأداء الرياضي والقتالي، وتحظى مباراتها المتلفزة بمتابعة لافتة من جانب مصريين.

المصدر : الأناضول
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