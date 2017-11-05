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منوعات|روسيا

لص يسطو على 4 متاجر بـ"قطعة شوكولاتة"

شوكولاتة سنيكرز
شوكولاتة سنيكرز
5/11/2017

قالت الشرطة الروسية، السبت، إنها ألقت القبض على مدان سابق ارتكب 4 عمليات سطو، والذي كان سلاحه الوحيد فيها هو حلوى "الشوكولاتة"، لتخويف ضحاياه، حسب وكالة سبوتنيك الروسية.

وأوضحت الشرطة في مدينة تومسك (جنوب)، أن السارق أخفى لوح الشوكولاتة داخل أكياس من البلاستيك لتبدو وكأنها مسدسا من أجل تخويف ضحاياه وإجبارهم على التخلي عن ممتلكاتهم الثمينة، وإتمام سرقاته.

ووفقا لبيان نشر على الموقع الرسمي لمكتب المدعي العام المحلي، فتبين أن الجاني مجرم سابق مدان، تم تسريحه من السجن مؤخرا، وعلى ما يبدو انه ارتكب السرقة من أجل دفع ثمن رحلة عودته إلى دياره.

وتمكن المدان (26 عاماً) من سرقة أربعة مخازن، بينما كان مسلحا فقط بلوح شيكولاته "سنيكرز".

وتمكن المدان السابق من سرقة سيدة، و3 متاجر لبيع الزهور، إضافة إلى محل بقالة بواسطة تلك الحيلة، قبل أن تعتقله السلطات، ويحكم عليه بالسجن لمدة 6 سنوات.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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