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منوعات|المكسيك

شاهد: مئات الـ"زومبي" يجتاحون مكسيكو سيتي

5/11/2017

اجتاح المئات من متقمصي شخصيات الزومبي شوارع مكسيكو سيتي، السبت، في تقليد شعبي ممتع وأيضا لمساعدة ضحايا الزلزال في بلد فَقَد حوالى 500 شخص في زلازل سبتمبر.

وخرج المئات في وسط المدينة يرتدون الأزياء المخيفة والمكياج المرعب للزومبي العائدين من الموت، على خلفية أنغام موسيقية ورقصات تقليدية، وتجمع الحشد عند في نصب الثورة في مكسيكو سيتي قبل أن يسيروا نحو ساحة زوكالو بالمدينة.

وساعد المشاركون في مسيرة الزومبي التقليدية، على جمع بضائع معلبة وغير قابلة للتلف لصالح ضحايا الزلازل المميتة في المكسيك والتي اعتبرت الأقوى منذ 3 عقود.

يذكر أن الزلزال الثاني الذى وقع في المكسيك يوم 19 سبتمبر أسقط عشرات المباني وقتل ما يقرب من 230 شخصا في العاصمة.

وقالت إحدى المشاركات في المسيرة وتدعى ماريا شازادي، إنها كانت سعيدة بالحدث الذي فُعِّل تلك المرة من أجل قضية وجيهة.

وبدأت ظاهرة "مسيرة الزومبي" في ساكرامنتو بولاية كاليفورنيا في عام 2001، ومنذ ذلك الحين، انتشر الحدث إلى المدن الكبرى في جميع أنحاء العالم بما في ذلك نيويورك وبوينس آيرس وبوغوتا وسنغافورة وساو باولو وفرانكفورت.

المصدر : رويترز
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