شاهد: عرض للعباءات والأزياء المحتشمة في الدوحة

تستضيف العاصمة القطرية الدوحة معرضا للأزياء "المحتشمة" يركز بشكل أساسي على أحدث صيحات الموضة العربية وتصميمات العباءات.

ويستضيف معرض "هي" للأزياء العربية مختلف العلامات التجارية المحلية والإقليمية التي تعرض الملابس الفضفاضة، بما في ذلك العباءة التقليدية للنساء في منطقة الخليج.

وركز المعرض السنوي الذي يستمر خمسة أيام هذا العام على المصممين المحليين حيث شاركت 90 علامة تجارية قطرية في هذا الحدث السنوي.

وقالت إليزابيث ريس، سفيرة العلامة التجارية ديباج، إن المجموعة الفاخرة التي تقدمها دار الأزياء القطرية تعكس تطور تصميم العباءات من ملبس أسود كامل متواضع إلى زي حديث بألوان وأنماط وطرز مختلفة.

وأضافت ريس أن العباءة أصبحت الآن مثار إعجاب للنساء من خلفيات مختلفة وليس للنساء المسلمات فحسب.

وقالت المصممة الكويتية سحر الحمود إن فصل الشتاء هو موسم ازدهار مبيعات العباءات؛ حيث أن معظم حفلات الزفاف والاحتفالات تُقام في هذه الأشهر الألطف مناخا بمنطقة الخليج.

وتركز مجموعة الحمود على الملابس الملونة المصنوعة يدويا والتي تقول إنها تحظى بشعبية بين النساء القطريات.

ولا تزال العباءة السوداء التقليدية هي الزي اليومي للمرأة في الداخل، لكن اتجاهات التسوق الأخيرة في البلاد تظهر ميلا نحو التصاميم الجديدة من أجل ارتدائها بشكل أساسي في المناسبات الخاصة أو أثناء السفر إلى الخارج.

وقالت أمل عوض، مديرة فروع علامة "المتحجبة" في قطر، إن الذوق القطري يختلف عن أذواق باقي دول الخليج؛ حيث تفضل النساء العباءات الأكثر بساطة.

واستقطب الحدث 250 مصمما وعلامة تجارية من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي وخارجه. وقدم العارضون مجموعات مختلفة لفصلي الخريف والشتاء.

ويُختتم "معرض هي للأزياء العربية" في السابع من نوفمبر/تشرين الثاني.