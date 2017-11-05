شاهد: طهاة يعدّون طبقا يحتوي على 800 كيلو من صنف هندي شهير

حاولت الهند، السبت، تسجيل رقم قياسي عالمي من خلال إعداد 800 كيلوغرام من الـ"خيشدي"، وهو طبق تقليدي شهير مصنوع من الأرز والبقول، وذلك خلال مهرجان عالمي للغذاء في نيودلهي.

وقام الشيف الهندي الشهير سانجيف كابور، الذي ترأس فريقا من 50 طباخا، بإعداد الطعام في مقلاة عملاقة من الفولاذ المقاوم للصدأ، يبلغ قطرها سبعة أمتار، وتبلغ سعتها 1000 لتر، واستغرق إعداد الطعام أكثر من 10 ساعات.

وقال وزير معالجة المواد الغذائية، هارسيمرات كاور بادال، إن هذا الإنجاز سيعزز الطبق الهندي "الصحي" على مستوى العالم، ما سيزيد من الطلب على الحبوب في البلاد، الأمر الذى يعود بالنفع على المزارعين.

ووقع الاختيار على طبق خيشدي، الذي تم اختياره باسم "براند إنديا فود"، والذي تم إعداده باستخدام الأرز والبقول والحبوب الخشنة والتوابل، وسوف يُوزَع بين الأيتام و"غورودوارا" وهو معبد للسيخ.

ويهدف هذا الحدث الذى يستمر ثلاثة أيام، والذى افتتحه رئيس الوزراء ناريندرا مودي، وهو أول اجتماع يقوم به الهند لقطاع الصناعات الغذائية، إلى اجتذاب الاستثمارات في هذا القطاع.

وحضر المهرجان نحو 2000 شخص و200 شركة من 30 بلدا.