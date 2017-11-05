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منوعات|الصين

شاهد: ثاني أكبر شلال بالصين يتلاحم مع ألوان الطيف

5/11/2017

تتدفق المياه من شلال هوكو بإقليم شانشى شمالي الصين، بعد ارتفاع مستوى المياه بالخزان الواقع على النهر الأصفر، ليبدو الشلال كإبريق شاي ضخم تنهمر منه المياه ممتزجة بألوان الطيف.

وجذبت السيول الأخيرة من مياه الشلال الواقع في مقاطعة جيكسيان، الكثير من الزوار الذين يجلبون الكاميرات والأسرة للاستلقاء والاستمتاع بالمناظر الجميلة، والتقاط الصور.

وعلى الرغم من اقتراب فصل الشتاء، فإن شلال هوكو بجانب النهر الأصفر لا يزال مرتفعا.

وتسقط السيول بسرعة مع زخم هائل إلى أسفل الوادي لتقدم صورة رائعة جنبا إلى جنب مع التضاريس الخاصة وقوس قزح.

ويعتبر شلال هوكو أكبر شلال في النهر الأصفر، وثاني أكبر شلال في الصين بعد شلال هانقانقوشو، ويقع شلال هوكو في نقطة التقاطع بين إقليمي شانشي وشنشي.

ويختلف عرض الشلال باختلاف المواسم، فيزيد في مواسم الفيضانات، ويبدو كما لو كانت المياه تنهمر من إبريق شاي ضخم، ومن هنا أخذ الشلال اسمه الذي يعني "فم الدورق"، وعند الشروق ينكسر الضباب بواسطة ضوء الشمس فيكون قوس قزح وتظهر ألوان الطيف الرائعة.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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