شاهد: الشرطة الروسية تفكك سيارة دورية لإنقاذ "قطة"

كان على رجال شرطة أمن الطرق الروسية سحب سيارة الدورية من أحد الشوارع المركزية في موسكو، السبت، وتفكيكها من أجل إنقاذ قطة كانت مخبأة تحت غطاء محرك السيارة.

ووفقا لوزارة الداخلية، تم سحب السيارة بعيدا ورفع الغطاء الأمامي حتى يتمكن الضباط من العثور على القطة العالقة وإنقاذها.

وقالت الشرطة في بيان لها، إن الضباط تمكنوا فقط من الحصول على القطة بعد إزالة مصباح الضوء الأمامي للسيارة.

وأظهرت لقطات مصورة نشرتها الشرطة، القطة أثناء سحبها من تحت غطاء محرك السيارة، كما سمع ضباط الشرطة يهتفون بعد نجاح المهمة ويقول أحدهم يجب أن تسمى القطة "غيشنيك" وهي كلمة روسية تعني "شرطي المرور".