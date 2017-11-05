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منوعات|روسيا

شاهد: أضخم عرض ضوئي "ثلاثي الأبعاد" في سانت بطرسبرغ

5/11/2017

أقامت مدينة سانت بطرسبرغ الروسية ليلة السبت، عرضا ضوئيا مذهلا، كان من المتوقع أن يعرض على واجهة قصر الشتاء، ما يضيء قصر القياصرة بأنوار ملونة ورسومات مبتكرة ثلاثية الأبعاد.

وباستخدام تكنولوجيا رسم الإسقاط، أقيم أضخم عرض ضوئي في المدينة وأكثرها دقة وتنظيما حتى الآن في فيديو مدته 13 دقيقة يصور أهم الأحداث والأرقام الرئيسية في التاريخ الحديث والمعاصر لروسيا، فضلا عن المباني التاريخية في البلاد.

ومع الصور المختلفة ثلاثية الأبعاد والإضاءة الملونة مصحوبة بالموسيقى التصويرية، تحولت واجهة قصر الشتاء الجامدة إلى لوحة حية تتراقص عليها الألوان والرسومات والأضواء والأصوات ما أثار دهشة المتفرجين عندما تحولت أقواس واجهة القصر  وطوبُه إلى الحياة.

ومن بين المشاهد الأكثر جذبا في العرض الضوئي المذهل، بعض المناطق التي بدت وكأنها تنهار، وسفينة تشق الجدار فجأة وتبحر نحو المتفرجين، ما أثار ذهول الحاضرين.

وبالإضافة إلى التصميم المحلى، استضاف القصر هذا العام أيضا أعمال فنية إسقاطية من دول من بينها ايطاليا واسبانيا وبولندا.

ويستمر معرض الضوء حتى اليوم الأحد، ومن المتوقع أن يجتذب أكثر من مليون شخص للاستمتاع بالمشهد.

المصدر : رويترز
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