شبكة "نتفليكس" تقطع علاقتها بكيفن سبيسي

قررت شركة نتفليكس أمس قطع العلاقات مع الممثل كيفن سبيسى حيث يواجه عددا متزايدا من الادعاءات المتعلقة بالاعتداءات الجنسية والمضايقات الجنسية.

ويواجه سبيسي مزاعم سوء سلوك جنسي أدت إلى وقف إنتاج (هاوس أوف كاردز) وأثارت ردود فعل عنيفة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال المتحدث باسم نتفليكس في بيان نشرته العديد من وسائل الإعلام الأمريكية بما في ذلك مجلة "هوليوود ريبورتر "لن تتعامل نيتفليكس مع أي إنتاج إضافي لمسلسل هاوس اوف كاردس الذي يشارك فيه كيفن سبيسي".

وقال البيان: "سنواصل العمل مع شركة ميديا رايتس كابيتال خلال فترة التوقف هذه لتقييم طريقنا في المستقبل فيما يتعلق بالعرض".

وتابع البيان أن نتفليكس لن تصدر أيضا فيلم "جور"، وهو فيلم عن الكاتب جور فيدال الذي أنتجه وقام ببطولته سبيسي.

وكانت نيتفليكس أعلنت يوم الثلاثاء الماضي أنها علقت "حتى إشعار آخر" إنتاج مسلسل "هاوس اوف كاردس" بعد أن قالت يوم الاثنين إن الموسم السادس من مسلسل الدراما السياسية الحائز على العديد من الجوائز سيكون الأخير.

وقبل أيام قال الممثل الشهير الحائز على جائزة الأوسكار كيفن سبيسي إنه اختار أن يعيش حياته كرجل مثلي، وذلك بعد أعوام من رفضه الرد على شائعات بشأن ميوله الجنسية.

كما اعتذر سبيسي لزميله الممثل أنتوني راب عن حادثة قال راب إنها وقعت عام 1986. وكان راب يبلغ من العمر حينها 14 عاما وفي بداية حياته في برودواي قبل المضي قدما في مسيرته ليصبح نجم المسرحية الموسيقية (رينت).

وفي مقابلة مع مؤسسة باز فيد الإعلامية تحدث راب عن حضوره حفلا استضافه سبيسي وأقله إليه حيث تحرش به بعد مغادرة الضيوف. وقال راب إنه دفع سبيسي بعيدا وغادر المكان وقال إن لديه انطباعا بأن سبيسي كان سكيرا حينها.

وقال سبيسي إنه فزع عند سماع رواية راب لما حدث مضيفا أنه لا يتذكر لأن الواقعة حدثت قبل أكثر من 30 عاما. كما قال سبيسي إنه مدين لراب "باعتذار صادق" عما وصفه بأنه "سلوك غير ملائم إطلاقا من سكير".

وكتب سبيسي إن قصة راب "شجعتني على الحديث عن أشياء أخرى في حياتي، أحببت وتبادلت مشاعر رومانسية مع رجال خلال حياتي والآن أختار العيش كرجل مثلي".