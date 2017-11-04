شاهد: طريقة متطورة للدفع في المتاجر باستخدام بصمة الإصبع

لن يجد "مدمنو" نسيان البطاقة الائتمانية أو فقدانها أو نسيان الرقم السري، صعوبة في التسوق بعد اليوم، وذلك بفضل طريقة الدفع الذكية والمتمثلة في طريقة الدفع عن طريق الإصبع.

وبدأ متجر في ضواحي لندن باستخدام نظام الدفع الذكي المتطور، استنادا إلى أصابع العميل، وقد بادر أكثر من ألف مستخدم للتسجيل في هذا النظام.

وقد تم تطوير هذه التكنولوجيا من قبل شركة (ستالر) ومقرها المملكة المتحدة بالتعاون مع "التكتل الياباني هيتاشي".

ويعمل النظام عن طريق قراءة بصمة العميل وتكوين صورة ثلاثية الأبعاد لبصمة الإصبع وتوليد مفتاح شخصي فريد من نوعه يرتبط بحسابهم المصرفي.

ويقول نيكولاس درايدن الرئيس التنفيذي لشركة ستالر إنه يتم إرفاق بطاقة الخصم الخاصة بالشخص بإصبعه ويتم الاحتفاظ بها داخل البنك بشكل آمن، ومن خلال إدخال الإصبع في القارئ الإلكتروني تتم قراءة معلومات الإصبع وتحليلها ومن ثمّ تمر عملية الدفع بنجاح.