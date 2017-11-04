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شاهد: حزام يساعد الأطباء رؤية داخل الرئتين

4/11/2017

قال أطباء في النمسا، إن تقنية التصوير الطبي الجديدة، التي تسمى "التصوير المقطعي الكهربائي" يمكن أن تساعد الأطباء على مراقبة وظيفة الرئتين بشكل مستمر أثناء التنفس الاصطناعي.

الطريقة الجديدة تجمع بين الأشعة المقطعية (التصوير المقطعي) مع بيانات يمكن أن تساعد الأطباء على الحصول على نظرة أفضل داخل الرئتين من المرضى وتحديد توزيع التهوية داخلهما.

وبعد الفحص المقطعي القياسي، يوضع للمرضى حزام على الصدر مع أقطاب يتم تطبيقها مباشرة على الجلد ويتم قياس الجهد الكهربائي الناتج عن العملية.

المشروع هو التعاون بين جامعة فيينا للتكنولوجيا والجامعة الطبية في فيينا وجامعة الطب البيطري فيينا.

والأشعة المقطعية هي الأشعة السينية عالية الطاقة التي توفر صورا واضحة ولكن تعرض المرضى إلى ما بين 10 و100 مرة أكثر من الإشعاع من الرأس العادي أو الصدر بالأشعة السينية، على سبيل المثال.

وقال" فلوريان ثورك"، الباحث في جامعة توين وين، إنه لا بد من إجراء مسح واحد فقط لتعيين جسم المريض، مما يقلل من تعرضه للإشعاع، وتسمح الطريقة بمراقبة مستمرة لكيفية استجابة الرئتين للتنفس، وضبط تدفق الهواء حسب الحاجة.

ويضيف الباحث "بوهمي" أنه يتم قياس التوزيع الداخلي للهواء في الرئتين ويتم بموجبها الحصول على صورة سريرية تبين مباشرة حيث يذهب الهواء من كل دورة التنفس إلى الرئتين.

وتم حتى الآن اختبار هذه التكنولوجيا بنجاح على الخنازير، مع تجارب سريرية للإنسان، ويأمل الأطباء من التمكن في نهاية المطاف من إيجاد طريقة أكثر سهولة لمعايرة التهوية الاصطناعية المناسبة لاحتياجات الفرد.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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