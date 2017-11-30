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منوعات|الولايات المتحدة

شاهد: معرض في نيويورك لرسوم سجناء غوانتانامو

30/11/2017

تُعرَض في نيويورك مجموعة من الأعمال الفنية التي رسمها معتقلون حاليون وسابقون في سجن غوانتانامو العسكري الواقع في القاعدة البحرية الأمريكية في كوبا.

ويضم المعرض، الذي يحمل عنوان "قصيدة إلى البحر"، 36 لوحة ورسوم ومنحوتات لأربعة محتجزين سابقين وأربعة من المعتقلين العسكريين.

ومن بين الأعمال التي يضمها المعرض عمل بعنوان "فيريغو" أو "الدوار في غوانتانامو" رسمه عبد العزيز علي، المعروف باسم عمار البلوشي، النزيل الوحيد الذي اعترف بالذنب من الثمانية المتهمين بالتآمر في هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001.

ويقول البلوشي –باكستاني الأصل- إن العمل عبارة عن دوامة من الخطوط والنقاط والتي تمثل الدوار الذي يعاني منه نتيجة إصابات في الدماغ بعد تعرضه للتعذيب من قبل وكالة المخابرات المركزية.

وقالت إيرين طومسون، وهي أستاذة مساعدة في قسم الفنون بكلية جون جاي للعدالة الجنائية التي تنظم المعرض، إن العديد من الأعمال تصور المحيط الموجود قرب غوانتانامو والذي كان صوته يرمز للحرية بالنسبة للسجناء، برغم حرمانهم من رؤيته.

وأضافت أن المعرض  أثار ردود فعل  وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بعد أن وُجهت انتقادات لبعض  أعمال السجناء باعتبارها تمجد الإرهاب.

ونتيجة لهذه الانتقادات أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن هذه الرسوم تمثل ملكية أمريكية، ويحاولون منع عرض الرسوم المتعلقة بالتعذيب أو الإضراب عن الطعام.

وردا على عرض عدد من الأعمال الفنية للسجناء في معرض نيويورك، قالت وزارة الدفاع إن جميع أعمال هؤلاء السجناء وأعلنت أنها ستحرقها، لكن طومسون قالت إنها وجدت دعما كافيا لتقديم التماس للحفاظ على الأعمال الفنية.

وقام بتنظيم المعرض موظفون من كلية جون جاي للعدالة الجنائية في مانهاتن ويستمر حتى 26 يناير 2018.

المصدر : رويترز
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