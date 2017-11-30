شاهد: معرض في نيويورك لرسوم سجناء غوانتانامو

تُعرَض في نيويورك مجموعة من الأعمال الفنية التي رسمها معتقلون حاليون وسابقون في سجن غوانتانامو العسكري الواقع في القاعدة البحرية الأمريكية في كوبا.

ويضم المعرض، الذي يحمل عنوان "قصيدة إلى البحر"، 36 لوحة ورسوم ومنحوتات لأربعة محتجزين سابقين وأربعة من المعتقلين العسكريين.

ومن بين الأعمال التي يضمها المعرض عمل بعنوان "فيريغو" أو "الدوار في غوانتانامو" رسمه عبد العزيز علي، المعروف باسم عمار البلوشي، النزيل الوحيد الذي اعترف بالذنب من الثمانية المتهمين بالتآمر في هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001.

ويقول البلوشي –باكستاني الأصل- إن العمل عبارة عن دوامة من الخطوط والنقاط والتي تمثل الدوار الذي يعاني منه نتيجة إصابات في الدماغ بعد تعرضه للتعذيب من قبل وكالة المخابرات المركزية.

وقالت إيرين طومسون، وهي أستاذة مساعدة في قسم الفنون بكلية جون جاي للعدالة الجنائية التي تنظم المعرض، إن العديد من الأعمال تصور المحيط الموجود قرب غوانتانامو والذي كان صوته يرمز للحرية بالنسبة للسجناء، برغم حرمانهم من رؤيته.

وأضافت أن المعرض أثار ردود فعل وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بعد أن وُجهت انتقادات لبعض أعمال السجناء باعتبارها تمجد الإرهاب.

ونتيجة لهذه الانتقادات أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن هذه الرسوم تمثل ملكية أمريكية، ويحاولون منع عرض الرسوم المتعلقة بالتعذيب أو الإضراب عن الطعام.

وردا على عرض عدد من الأعمال الفنية للسجناء في معرض نيويورك، قالت وزارة الدفاع إن جميع أعمال هؤلاء السجناء وأعلنت أنها ستحرقها، لكن طومسون قالت إنها وجدت دعما كافيا لتقديم التماس للحفاظ على الأعمال الفنية.

وقام بتنظيم المعرض موظفون من كلية جون جاي للعدالة الجنائية في مانهاتن ويستمر حتى 26 يناير 2018.