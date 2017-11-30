شاهد: إصابة 27 راكبا بعد خروج قطار عن مساره في إسبانيا

أصيب سبعة وعشرون شخصا بجروح، اثنان منهم في حالة خطيرة، عندما خرج قطار عن مساره بين مدينتي ملقة وإشبيلية جنوبي إسبانيا، الأربعاء، بسبب غزارة الأمطار.

وقالت الناطقة باسم شركة "أديف"، المتخصصة في البنية التحتية للسكك الحديد، إن ما لا يقل عن 3 عربات من القطار خرجت من القضبان قرب بلدة أراهال بعدما تدفقت مياه من جدول قريب فجأة ورفعت العوارض الخرسانية المثبتة عليها القضبان.

وأضافت أن 70 شخصا كانوا على متن القطار عندما خرج عن مساره بعد تمام الساعة العاشرة صباحا في المنطقة الريفية.

وقالت إدارة الصحة في إقليم أندلوسيا إن شخصين أصيبا بجروح خطرة وتم نقلهما على متن مروحية إلى مستشفى في أشبيلية.

وأضافت أن خمسة وعشرين راكبا خضعوا للعلاج في الموقع بعد إصابتهم بجروح طفيفة.

وذكرت "أديف" أن خط السكك الحديد أغلق وتم توفير خدمات نقل بديلة.

وأوضحت الشركة أن الأمطار الغزيرة تسببت في مشكلات في مناطق أخرى بشريط السكك الحديد في وقت سابق من يوم الأربعاء.

وهطلت أمطار غزيرة على كثير من مناطق إسبانيا خلال الأسبوع الحالي، ما وضع حدًا لموجة جفاف استمرت عدة أشهر.

وتعاني إسبانيا الجفاف منذ خمس سنوات في بعض مناطقها، ما ترك خزانات المياه بالبلاد عند أقل من 50% من سعتها.