تعرف على أعلى الحسابات متابعة على إنستغرام في 2017

شق نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو طريقه نحو المراكز الأولى لأعلى الحسابات متابعة هذا العام على موقع إنستغرام لكن نجمة البوب سيلينا غوميز احتفظت بالمركز الأول.

واحتل رونالدو، الذي يعد أكثر لاعب حصل على إيرادات هذا العام بإيرادات بلغت 93 مليون دولار، المركز الثاني بعد أن بلغ عدد متابعيه على إنستغرام 116 مليونا مقارنة بنحو 82.8 مليون متابع والمركز السادس العام الماضي.

وظلت غوميز في المركز الأول بعد أن زاد عدد متابعيها إلى 130 مليونا هذا العام من 103 ملايين العام الماضي.

وجاءت ثلاث من منشورات رونالدو، 32 عاما، ضمن قائمة أعلى عشر منشورات من حيث الإعجاب على إنستغرام خلال العام. ووثقت التدوينات الثلاث أسرته التي زاد عدد أفرادها.

وحصدت أشهر تدوينة له 11 مليون إعجاب في نوفمبر/ تشرين الثاني عندما أعلن مولد ابنته.

ويوجد على إنستغرام أكثر من 500 مليون حساب نشط بشكل يومي ونحو 800 مليون مستخدم نشط في الشهر.

وظلت المغنيتان أريانا غراندي وبيونسيه في المركزين الثالث والرابع بعدد متابعين بلغ 115 مليونا و108 ملايين على التوالي هذا العام، بينما احتلت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان المركز الخامس بعدد متابعين بلغ 104 ملايين.

وكانت التدوينة التي أعلنت بيونسيه فيها حملها بتوأمين أكثر تدوينة لاقت إعجابا على إنستغرام هذا العام إذ حصدت أكثر من 11.1 مليون إعجاب.

وتراجعت تيلور سويفت من المركز الثاني إلى السادس بعد أن اختفت من مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق هذا العام بعد انفصالها الذي أحيط بتغطية كبيرة عن مشغل الاسطوانات كالفين هاريس وخلافات مع المغنية كاتي بيري وكيم كارداشيان وكاني ويست.

ومن بين البيانات التي جمعها إنستغرام بين الأول من يناير/كانون الثاني و17 نوفمبر/تشرين الثاني كان وسم الحب الأكثر شعبية، وكانت مدينة نيويورك أكثر مدينة نشرت عنها تدوينات وكانت أكثر علامة جغرافية على إنستغرام هي لموقع ديزني لاند في أناهايم بكاليفورنيا.

واحتلت عارضة الأزياء كايلي جينر المركز السابع بأكثر من 99.5 مليون متابع فيما جاء الممثل دوين جونسون في الثامن بعد أن بلغ عدد متابعيه 96 مليون متابع تلاه المغني جاستن بيبر في المركز التاسع بنحو 94 مليون متابع وعارضة الأزياء كيندل جينر في المركز العاشر بنحو 85 مليون متابع.