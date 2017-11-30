أبل تكتشف ثغرة خطيرة في نظام التشغيل الخاص بها

قالت شركة أبل إنها ستراجع عمليات تطوير البرمجيات لديها بعدما سارعت لسد ثغرة خطيرة علمت بوجودها في نظام التشغيل الخاص بها "ماك أو.إس" لأجهزة الكمبيوتر المكتبية والمحمولة.

ويمكن أن تسمح تلك الثغرة للمتسللين بالوصول إلى الجهاز دون الحاجة إلى كلمة مرور.

وقالت أبل إنها أتاحت تحديثا لسد الثغرة وإنه جاهز للتحميل بشكل تلقائي على الأجهزة التي تعمل بأحدث نسخة من نظام التشغيل "ماك أو.إس".

وذكرت الشركة في بيان أنها تأسف بشدة لهذا الخطأ وتعتذر لجميع مستخدمي ماك، عن إصداره وبه هذه الثغرة وأيضا عن القلق الذي تسبب فيه .

وأضافت الشركة: "نعكف على التدقيق في عمليات التطوير للمساعدة في منع تكرار هذا مجددا".