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مريض مسن بمستشفي في هونج كونج يقتل خمس سلاحف

3/11/2017

ذكرت الشرطة المحلية اليوم الجمعة أن رجلا، 60 عاما، من هونج كونج يخضع للتحقيقات بسبب مزاعم حول قتله خمسة سلاحف بأقلام رصاص بأسنان مدببة.

وعثرت الشرطة على السلاحف في مستشفى محلي في 26 أكتوبر تشرين أول، طبقا لما قالته متحدثة باسم الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية.

وكان قد تم اعتقال المشتبه به، الملقب بـ"شوي" مساء أمس الخميس، بعد أن عثرت الشرطة على أقلام رصاص، ومقلمة، ومبراة في شقته.

وذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج وست" أن شوي يرقد بالمستشفى الذي تم  فيه العثور على السلاحف، ويعتقد أنه يعاني من اضطرابات عقلية. ووصفه موظفو المستشفى بأنه "حاد الطبع"، حسب الصحيفة.

وذكر التقرير أنه تم التأكد من نفوق ستة سلاحف في الموقع ونفقت أربعة سلاحف أخرى بعد ذلك بأيام. ولم تؤكد المتحدثة باسم الشرطة العدد الأعلى للسلاحف النافقة.

وحال إدانته بالقسوة على الحيوانات، يمكن أن يواجه السجن ثلاث سنوات  وغرامة 200 ألف دولار هونج كونجي (25630 دولارا). 

المصدر : الألمانية
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