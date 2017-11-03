شاهد: لصوص يسرقون شاحنة عدة مرات خلال سيرها

تمكنت شركة بوست نورد السويدية للبريد من معرفة سبب اختفاء بضائع مهمة من شاحنة معينة عدة مرات خلال سيرها في الطريق بين العاصمة ستوكهولهم ومدينة غوتنبرغ.

وقامت الشركة بتركيب كاميرات مراقبة سرية داخل الشاحنة من أجل مراقبة صندوقها من الداخل.

وأظهرت لقطات اللصوص خلال قيامهم بالقفز إلى داخل صندوق الشاحنة من سيارة مسرعة ثم بحثهم عن البضائع الثمينة وسرقتها ثم القفز مرة أخرى من الشاحنة إلى السيارة وإغلاق باب صندوق الشاحنة.

وقالت الشركة إن السيارة كانت تسير بسرعة 80 كيلومترا في الساعة.

كما بينت اللقطات قيام الشرطة بإلقاء القبض على اللصوص بعد قيامهم بإحدى السرقات.

وأوضحت الشركة أن الموظفين كانوا يتابعون بثا مباشرا من الكاميرا المثبتة داخل صندوق الشاحنة، ولدى دخول اللصوص، قام العاملون بإبلاغ الشرطة التي ألقت القبض عليهم.