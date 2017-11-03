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شاهد: سرب من النحل يحتل دراجة في سيدني

3/11/2017

تفاجأ رواد أحد الشوارع في سيدني بسرب من النحل يلتئم بسرعة على دراجة حمراء اللون متوقفة على أحد الأرصفة.

وانتبه الرواد على صوت طنين النحل، أثناء فترة الغداء واندفع سرب منه نحو دراجة نارية حمراء لامعة متوقفة محاولا جعلها مستوطنة له، فيما ركضت سيدة نحو سرب النحل في محاولة لإبعاده عنها.

ولحسن حظ مالك الدراجة، فقد هرعت " فيكي براون " المتخصصة في المناحل والتقطت (الملكة) قبل أن تستقر وتكون مستوطنتها على " أرض الدراجة" .

وأبدت السيدة فيكي تعاطفها الكبير مع سرب النحل وقالت إنه في حالته هذه هو "غير عدواني وحزين وعرضة للخطر " لأنه لا يملك مأوى.

غزوة النحل خلقت نوعا من الربكة، ووفقا لـ ( أيه بي سي)، فإن سحابة النحل قد حلقت حتى ارتفاع 3  طوابق، ما اضطر المارة إلى الاحتماء من لسعات النحل، في وقت قام فيه البعض بالتقاط "السيلفي " مع النحل.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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