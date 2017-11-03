شاهد: روسيا تحتفي بـ"الكلبة لايكا" التي غيّرت وجّه التاريخ

قبل 6 عقود، وفي 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 1957، وبعد شهر بالكاد على وضع أول قمر اصطناعي في المدار، انطلق القمر الاصطناعي الثاني في التاريخ إلى الفضاء، حاملا "الكلبة لايكا".

وأرسلت روسيا ، الكلبة لايكا في رحلة ذهاب من دون إياب إلى الفضاء، لتصبح أول كائن حي يخوض هذه المغامرة، وتتذكر عالمة الأحياء الروسية "إديليا كوتوفسكايا" البالغة حاليا 90 عاما، تلك الحقبة، قائلة "طلبت منها السماح، وبكيت عند مداعبتها للمرة الأخيرة، وتضيف أن الجولات التسع حول الأرض جعلت من لايكا أول رائد فضاء في العالم".

كان الهدف، بالنسبة إلى الزعيم السوفياتي حينها "نيكيتا خروتشيف" يقضي بإظهار تفوق الاتحاد السوفياتي على الولايات المتحدة قبل الاحتفالات بالذكرى السنوية الـ40 للثورة البلشفية.

وتم سحب لايكا، وهي كلبة هجينة في الثالثة من العمر تقريبا، وبوزن 6 كيلوغرامات تقريبا، من شوارع موسكو، على غرار باقي الحيوانات "المرشحة" وتوضح الخبيرة التي تترأس حاليا مختبرا في معهد المشكلات الطبية الحيوية في موسكو، أنه يتم اختيار "كلبات" للمهمة لأنها تحتاج إلى مساحة أقل من الذكور، وكان يتم اختيارها من النوع الهجين، لأنها أكثر قدرة على تدبر أمرها، وأقل تطلبا.

وكان على الحيوانات المرشحة أن تكون حسنة المظهر وكذلك، كان يتم اختيار الأسماء مع الحرص على أن تكون سهلة الحفظ، وقد اختيرت لايكا بفضل ذكائها وطابعها الأليف ونظرتها الفضولية.

تقول العالمة الروسية "كنا نعلم بطبيعة الحال أنها ستنفق خلال هذه الرحلة بسبب عدم وجود أي وسيلة لاسترجاعها في تلك الحقبة، وتم إطلاق (سبوتنيك ) مع لايكا في 3 نوفمبر تشرين الثاني 1957 من كازاخستان، من الموقع الذي تحول لاحقا قاعدة " بايكونور الفضائية " من دون أي مؤشر سلبي"، وفقا لكوتوفسكايا.

وتقول "حتما زادت نبضات قلب لايكا بسرعة كبيرة، خلال صعود الصاروخ" لكن بعد 3 ساعات، عاد لينبض في شكل طبيعي، لكن فجأة، وبعد الدورة التاسعة حول الأرض، بدأت الحرارة الداخلية داخل المقصورة الفضائية، حيث كانت لايكا، بالارتفاع لتتخطى 40 درجة مئوية، بسبب نقص الحماية الكافية ضد الاشعاعات الشمسية.

وبعدما كان متوقعا أن تصمد لايكا بين 8 و 10 أيام، نفقت في بضع ساعات بسبب الحر، غير أن الإذاعة السوفياتية واصلت بث التقارير اليومية عن "الصحة الجيدة" للايكا ، وتحولت الكلبة ما يشبه البطلة في أرجاء العالم، ووفقا للرواية الرسمية لموسكو ، نفقت لايكا بسبب سم تجرعته مع طعامها لتفادي "ميتة مؤلمة" خلال عودة المركبة إلى الغلاف الجوي.

وتفككت سبوتنيك في الغلاف الجوي في 14أبريل / نيسان 1958 فوق جزر الأنتيل، بعد 5 أشهر من نفوق راكبتها لايكا، وفي 19 آب 1960، أعادت رحلة جوية كلبتين حيتين و(هما بيلكا وستريلكا) بعد إرسالهما إلى الفضاء، ما فتح الطريق أمام أول رحلة مأهولة للسوفياتي يوري غاغارين في 12أبريل / نيسان 1961.