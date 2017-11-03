شاهد: أعمال فنية "مسروقة" تعود للحقبة النازية لأول مرة في ألمانيا

تم عرض نحو 250 عملا فنيا من مجموعة هائلة جمعها أحد الأشخاص خلال الحقبة النازية في ألمانيا للمرة الأولى فيما يحاول القائمون على المجموعة العثور على المالكين الأصليين للأعمال.

الأعمال الفنية التي عرضت تمثل مجموعة من أعمال أعداد هائلة جمعها أحد الأشخاص خلال الحقبة النازية في ألمانيا للمرة الأولى، بينما يحاول القائمون على المجموعة العثور على المالكين الأصليين للأعمال التي تم تحديد أنها مسروقة.

وكوّن تاجر التحف الألماني "هيلدبراند غورليت " هذه المجموعة بعد أن جنده النازيون لبيع الأعمال الفنية الحديثة التي استولوا عليها من متاحف ألمانية ومن هواة لجمع الأشياء صنفوا بأنهم "فاسدون".

وورث ابنه كورنيليوس المجموعة التي تتضمن أعمالا لبابلو بيكاسو وهنري ماتيس بالإضافة لتحف فنية أقدم، واحتفظ كورنيليوس بالمجموعة في شقته بميونخ لعقود.

وأوصى غورليت بمنح الأعمال الفنية وعددها ألف و500 لمتحف كونست بمدينة بيرن السويسرية الذي حصل على تلك الأعمال الفنية بعد وفاة غورليت في مايو / أيار 2014.

وتعرض المجموعة الآن في برن والعاصمة الألمانية السابقة بون، ويركز جزء من المعرض الأخير على أعمال سرقت من أشخاص كانوا يجمعون تلك الأعمال.