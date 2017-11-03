تقرير حكومي أمريكي يناقض ترمب: البشر سبب تغير المناخ

قال تقرير للحكومة الأمريكية إن من شبه المؤكد أن الأنشطة البشرية مسؤولة عن وتيرة تغير المناخ السريعة فيما يتناقض مع تأكيدات الرئيس دونالد ترمب وأعضاء حكومته.

وقال التقرير الذي أعدته مجموعة من أكثر من 50 باحثا حكوميا ونشر اليوم الجمعة "بالنسبة لارتفاع درجة حرارة (الأرض) على مدى القرن الماضي، لا يوجد تفسير بديل مقنع تدعمه الأدلة الناتجة عن عمليات الرصد".

وكتب التقرير، الذي يطلب الكونغرس تقديمه كل أربع سنوات، باحثون من هيئات حكومية مثل وكالة حماية البيئة والإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي.

وذكر التقرير أن مستوى درجات الحرارة في المستقبل سيعتمد بالدرجة الأولى على كمية ثاني أكسيد الكربون المنبعثة في الغلاف الجوي.

وأضاف أن المتوسط العالمي لمنسوب البحار من المتوقع أن يرتفع "عدة بوصات على الأقل خلال الخمسة عشر عاما القادمة" بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

ووصف ترمب التغير المناخي مرارا بأنه خدعة وفي يونيو حزيران أعلن أن الولايات المتحدة ستنسحب من معاهدة عالمية لمكافحة تغير المناخ واصفا المعاهدة بأنها مكلفة للغاية للاقتصاد الأمريكي.

وقال راج شاه المتحدث باسم البيت الأبيض "تدعم الإدارة التحليلات والمناقشات العلمية الدقيقة وتشجع العامة على التعليق على مسودة الوثائق التي نشرت اليوم".