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تركيا تبدأ بتصنيع دواء لعلاج سرطان الثدي

نحو 37 مليون شخص في أنحاء العالم مصابون في الوقت الحالي بالإيدز
نحو 37 مليون شخص في أنحاء العالم مصابون في الوقت الحالي بالإيدز
3/11/2017

قال مستشار وزارة الصحة التركية، أيوب غوموش، إن بلاده بدأت بتصنيع دواء "تاموكسيفين" المستخدم في علاج سرطان الثدي.

جاء ذلك في كلمة ألقاها "غوموش" خلال اجتماع وكالة الأدوية والأجهزة الطبية، اليوم الجمعة، في مدينة إسطنبول.

وأكد المسؤول التركي، أن وزارته وزعت خلال الأسبوع الحالي 50 ألف عبوة من دواء "تاموكسيفين" على مختلف الصيدليات في تركيا.

وأضاف أنه سيتم توزيع 50 ألف عبوة أخرى من العلاج المصنّع في تركيا على شكل دفعات على الصيدليات خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن إنتاج علاج سرطان الثدي في تركيا، يؤثر بشكل إيجابي على إمكانية إيجاد هذا النوع من الدواء بسهولة في السوق الداخلية.

و"تاموكسيفين"، دواء مضاد للإستروجين يستخدم لمنع أو للوقاية من سرطان الثدي لدى الإناث في حالات زيادة نسبة خطر حدوثه، كما يستخدم في معالجة أنواع أخرى من الأورام.

المصدر : الأناضول
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