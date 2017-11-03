الممثل الأمريكي كيفن سبيسي المتهم بالتحرش يبحث عن علاج

يسعى الممثل الأمريكي كيفن سبيسي الحاصل على جائزة أوسكار لتلقي علاج لم يُفصح عنه، بعد ادعاءات بسوء سلوكه جنسيا.

والتي أدت إلى توقف مسلسل (هاوس أوف كاردز) على شبكة "نتفليكس" كما أدت إلى ردود فعل عنيفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال ممثلو سبيسي في بيان "يأخذ كيفن سبيسي الوقت اللازم للحصول على تقييم وعلاج".

ولم تتوافر معلومات بشأن طبيعة العلاج الذي يسعى سبيسي للحصول عليه.

وكانت شبكة (سي.إن.إن) الإخبارية الأمريكية نشرت (الخميس) تقريرا اتهم فيه ثمانية موظفين حاليين وسابقين في مسلسل (هاوس أوف كاردز) سبيسي بسوء السلوك الجنسي.

ولم يفصح التقرير عن هويات الموظفين.

وقالت شركة ميديا رايتس كابيتال المنتجة لمسلسل (هاوس أوف كاردز) في بيان إنها "منزعجة للغاية للعلم بشأن هذه الادعاءات الجديدة".

وأضافت أنها تعاملت مع واقعة في عام 2012 قدم فيها أحد أعضاء طاقم العمل شكوى ضد تعليق وإيماءة استخدمها سبيسي مشيرة إلى أن إجراء فوريا اتُخذ وعولجت المشكلة.

وأنها أقامت خطا ساخنا للشكوى ومستشارين قانونيين متخصصين في قضايا التحرش الجنسي لطاقم مسلسل (هاوس أوف كاردز) هذا الأسبوع كما تواصل التحقيق بشكل مستفيض في جميع الادعاءات القائمة وأي إدعاء يُقدم لها رسميا.

واعتذر سبيسي مطلع الأسبوع الجاري إلى الممثل أنتوني راب الذي اتهمه بأنه حاول إغواءه عام 1986 وكان حينها عمره 14 عاما فقط.

وفي سياق اعتذاره، أعلن سبيسي أنه مثلي جنسيا وهو ما تسبب في غضب كثير من المثليين وغيرهم الذين رأوا في إعلانه هذا محاولة لصرف الانتباه عن الاتهام الذي وجهه إليه أنتوني راب.

وجاء إعلان سبيسي بعد ادعاءات أخرى بالتحرش ضده في وقت سابق هذا الأسبوع من الممثل المكسيكي روبرتو كافازوس الذي عمل معه في مسرح لندن الذي كان سبيسي مديرا فنيا له في الفترة من 2004 وحتى 2015 والمخرج توني مونتانا.