أبل تسجل إيرادات قياسية في الربع المالي الأخير

سجلت شركة "آبل" الأمريكية العملاقة إيرادات قياسية في ربعها المالي الأخير بارتفاع نسبته 19% على الفترة نفسها من العام الماضي.

وتأتي هذه الزيادة مدفوعة بمبيعات قوية لهاتفها (آيفون) التي بلغت 46.7 مليون جهاز في تلك الفترة.

وقالت الشركة ومقرها كاليفورنيا إن أجهزة الـ (آيفون) التي باعتها تتضمن أحدث إصدارات الشركة وهما (آي فون 8 و آي فون 8 بلاس) اللذين أعلنت عنهما الشركة في أيلول/سبتمبر.

وسجلت مبيعات آيفون زيادة بنسبة 2،5% مقارنة بالربع المالي نفسه من العام الماضي.

وحققت الشركة التكنولوجية العملاقة إيرادات بقيمة 52،6 مليار دولار، بزيادة 12% على الفترة نفسها من العام الماضي.

وقال تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة "أبل" في بيان: "يسرنا أن نعلن عن ختام قوي جدا للعام المالي 2017، مع تحقيق إيرادات قياسية في الربع الرابع، ونمو سنوي لجميع فئات منتجاتنا، وكان أفضل ربع على الإطلاق للخدمات".

وأشار البيان إلى أن المبيعات الدولية مثلت 62% من إيرادات الربع الأخير.

وجاء التقرير قبل يوم واحد من عرض هاتف "آي فون إكس" في المتاجر.

وقال كوك ان أبل "تتطلع إلى موسم عطلة عظيم".

ويأتي هاتف "آيفون إكس" كأول هاتف محمول للشركة لا يتميز بوجود زر القائمة الرئيسية الشهير.

ويمكن أن يتم فتحه عن طريق بصمة الوجه.