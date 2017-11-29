فصل مذيع أمريكي شهير بسبب شكاوى تحرش جنسي

أعلنت شبكة (إن.بي.سي) الأربعاء إقالة المذيع مات لاور الذي يشارك في تقديم برنامج (توداي) على قناة (إن.بي.ٍسي نيوز) بعدما تلقت شكوى مفصلة من سلوك جنسي غير لائق في مكان العمل.

وأضافت الشبكة في بيان "وعلى الرغم من أنها الشكوى الأولى من سلوكه منذ بدء عمله في إن.بي.سي قبل عشرين عاما فإننا تلقينا أيضا ما يدعو للاعتقاد أنها ربما لم تكن حادثا فرديا".

ولم يرد ممثلون عن لاور على طلب للتعقيب.

وأكد المذيع ال روكر الذي يشارك لاور تقديم برنامج (توداي) على الهواء مباشرة فصل زميله مضيفا "نحن بصدد نبأ يخص صديقا منذ 30 عاما ونحاول جميعا استيعاب الأمر".