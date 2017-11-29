شاهد: هبوط مرعب لطيارين من أعلى جبال الألب إلى طائرة في الجو

قفز الفرنسيان "وينغسويت فليرز فرايد فوجن وفينس ريفيت " قفزة حبست الأنفاس، من أعلى جبال الألب وسبحا في الفضاء قبل أن يستقرا داخل طائرة صغيرة في الجو.

الطياران الفرنسيان تدربا على أداء المحاولة الخطرة بالتدريب لأكثر من 100 رحلة على يد الطيار فيليب بوفييه والمنسق والملاح إيف روسي.

وتعرضت المحاولة الأولى في القيام بالقفزة الخطرة إلى الفشل، وفي نهاية المطاف اعتبرت الظروف مثالية، وأعدّ الطياران أنفسهم على قمة جبل " جونغفراو " في سويسرا ومن ثمّ قفزوا في داخل الطائرة الصغيرة التي يقودها الطيار روسي.

وانخفضت الطائرة الصغيرة أسفل الجبل وانزلق الطياران، واحدا بعد الآخر، داخلها وذلك من باب المقصورة المفتوح، ورغم صعوبة الموقف بسبب خطورة المحاولة، فقد انداح المغامران داخل الطائرة بأمان.

واحتفل الطياران وهما داخل الطائرة بالمحاولة التي تكللت بالنجاح رغم خطورتها وبفرحة عارمة، كما احتفل قائد الطائرة ومساعده بنجاح المحاولة الخطرة.

وقام الطياران بتحسين الحيلة الشهيرة لرائد هذا النوع من القفزات "وينغسويت باتريك دي غاياردون"، الذي قفز مرة واحدة من طائرة قبل إعادة دخوله، وقتل غاياردون في إحدى المحاولات في عام 1998 في جزر هاواي