شاهد: بيع ماسة وردية بمبلغ 32 مليون دولار

أخفقت ماسة وردية بيضاوية كبيرة في تحطيم سعر البيع القياسي العالمي لقيراط الماس الوردي عندما تم بيعها لمشتر لم تكشف عن هويته بمبلغ 32 مليون دولار في مزاد لدار كريستيز.

وتزن الماسة زاهية اللون والتي تعرف باسم "بينك بروميس" 14.93 قيراط وبيعت الثلاثاء بسعر نهائي في هونغ كونغ ، بلغ 249 مليونا و850 ألفا بالدولار المحلي، وهو ما يعادل مليونين و140 ألف دولار أمريكي للقيراط، لجامع مقتنيات دولي في مزاد الخريف لدار كريستيز.

واقترب السعر من تحطيم سعر البيع القياسي العالمي السابق بالمزادات للقيراط للماسات الوردية والذي حققته ماسة زاهية يشبه شكلها الوسادة في 2009 عندما بيعت بسعر مليونين و155 ألف دولار للقيراط.

وقال راهول كاداكيا مدير قسم المجوهرات الدولي في دار كريستيز "لون الحجر كان من أفضله بين الماسات الوردية… ووزنه مهم جدا، 15 قيراطا تقريبا… وجوهرة نقية بالتأكيد ومقطوعة بشكل جميل، لذا

شكلت هذه العوامل مجتمعة قطعة مثالية مما ساعدنا على تحقيق هذا السعر".

وتفيد الأرقام القياسية المسجلة في موسوعة غينيس أن سعر البيع القياسي العالمي لقيراط الماس هو 4ملايين و30 ألف دولار حققته ماسة (بلو مون أوف جوزيفين) شديدة الزرقة التي تزن 12.03 قيراطا واشتراها الثري المعروف في هونغ كونغ ، جوزيف لاو في مزاد لدار سوذبيز في 2015 بسعر 48 مليونا و500 ألف دولار.