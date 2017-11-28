وفاة الفنانة شادية عن عمر يناهز 86 عاما

قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في مصر إن الفنانة شادية توفيت مساء اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 86 عامًا

، بعد صراع مع المرض، حسبما أعلن الفنان سامح الصريطي عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية.

ولدت الفنانة الراحلة شادية في 8 فبراير شباط 1931 ، وقدمت خلال مسيرتها الفنية التي قاربت 40 عاماً مئات الأغنيات بين الخفيفة والعاطفية والوطنية ، وحوالى 112 فيلماً و10 مسلسلات إذاعية ومسرحية واحدة، وتعد من أبرز نجمات السينما المصرية وأكثرهن تمثيلاً وغناء في الأفلام العربية، فضلاً عن قاعدة عريضة بين الجمهور العربي، ولقبها النقاد والجمهور بدلوعة السينما، واسمها الحقيقي فاطمة أحمد شاكر، بدأت الفنانة شادية مسيرتها الفنية عام 1947 واستمرت في عطائها إلى أن قررت اعتزال الفن عام 1984 وابتعدت عن الأضواء حتى وفاتها .