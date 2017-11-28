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منوعات|الأردن

شاهد: معلم أردني يمزج دروس الفيزياء بالمسرح والموسيقى

28/11/2017

يمزج معلّم فيزياء أردني دروس الفيزياء بفنون المسرح والموسيقي من أجل جذب طلابه إلى المادة المعقدة التي يدرسها.

وقال المعلم محمد الشبول، الذي يدرّس الفيزياء منذ 27 عاما، إنه وجد أن طلابه يبذلون جهودا مضنية لاستيعاب دروس الفيزياء الصعبة، وخصوصا في ظل التغيير الذي أحدثته التكنولوجيا الحديثة في طريقة تلقيهم للمعلومات.

وقال الشبول إنه قام بتحويل دروس الفيزياء إلى قصة بحيث يمكنه تمثيلها في المدرسة التي يعمل بها في العاصمة الأردنية عمان، كما قام بتأليف أغان تعتمد كلماتها على قوانين الفيزياء.

وقال الشبول إن موسيقاه تساعد الطلاب على استيعاب دروس الفيزياء المعقدة. 

المصدر : رويترز
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