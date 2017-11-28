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شاهد: قرية سويسرية تستضيف بطولة "بابا نويل" العالمية

28/11/2017

استضافت قرية سويسرية بطولة سانتا كلوز (بابا نويل) العالمية، بمشاركة أكثر من 100 منافس.

وتنظم هذه المسابقة سنويا في قرية سامنون، الواقعة على جبال الألب شرقي سويريا، وتشمل منافساتها تزيين شجرة عيد ميلاد المسيح وتسلق المدخنة وسباق المزالج وامتطاء أيل الرنة.

وعلى المشاركين في المنافسات المختلفة ارتداء زي القديس بابا نويل الأحمر مع اللحية الطويلة البيضاء اللون.

ونظمت هذه البطولة أول مرة عام 2001 واستلهمت من تقليد اتبع لمئات السنين في قرية سامنون حيث كان أطفال القرية يرتدون زي القديس بابانويل ويزورون كل بيت في القرية عشية عيد الميلاد حيث يتم تقديم الهدايا لهم.

المصدر : أسوشيتد برس
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