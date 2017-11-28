شاهد: عرض هيكل ماموث للبيع عمره 15 ألف عام

إذا كنت قد تمنيت يوما أن تقتني حيوان ماموث فقد جاءتك الفرصة الآن!

فقد أعلنت دار أغوتيس للمزادات بمدينة ليون الفرنسية عن عرض هيكل ماموث للبيع. وعُثر على هيكل هذا الحيوان في سيبريا ويقدر أن عمره يعود إلى نحو 15 ألف عام.

ويظهر الهيكل ضخامة الحيوان المنقرض، حيث يبلغ طوله 5 أمتار وارتفاعه ثلاثة أمتار ونصف، بينما يبلغ طول الناب الواحد نحو 3 أمتار.

وتتوقع دار المزادات أن تسعى المتاحف والمؤسسات إلى اقتناء هذا الهيكل النادر.

وقال مدير دار المزادات كلود أغوتيس: "لا يوجد في ليون 50 شخصا يمكن أن يقتنوا الماموث، لكن من المؤكد أن هناك في العالم 500 أو ألف شخص يمكن أن يضعوه، إذا أرادوا، في منزل أو صالة شقة سكنية، أو قاعة شركة".

ويقام المزاد على الماموث في 16 ديسمبر/كانون الأول المقبل، ويتوقع أن يتراوح سعر هيكل الماموث بين 450 ألف يورو (535 ألف دولار) و490 ألف يورو (583 ألف دولار).

وفي 2006 بيع هيكل حيوان ماموث بسعر بلغ 150 ألف يورو (178 ألف دولار).

والعام الماضي باعت دار مزادات أغوتيس هيكل ديناصور مقابل مليون يورو (نحو 1.2 مليون دولار).