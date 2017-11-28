شاهد: روسيا تطلق 19 قمرًا اصطناعيًا إلى الفضاء

أطلقت روسيا بنجاح صاروخ سويوز 2.1 حاملاً على متنه 19 قمرًا اصطناعيًا، بينها أقمار روسية وكندية ونرويجية وأمريكية.

وذكرت وكالة تاس الروسية، أن الصاروخ انطلق الثلاثاء في الوقت المحدد له، من قاعدة فوستوتشني الفضائية الروسية.

وقال ناطق باسم شركة روسكوسموس الروسية إن وحدة التسريع التي ستقوم بإيصال الأقمار الاصطناعية إلى مداراتها المحددة انفصلت عن المرحلة الثالثة للصاروخ.

ويعد قمر ميتيور-إم 2-1، الذي حمله الصاروخ إلى المدار الأرضي، الثاني في مجموعة أقمار الأرصاد الجوية التابعة لشركة استخراج الغاز الروسية غازبروم.

وسيرسل القمر إلى الأرض صورا فوتوغرافية للسحب وسطح الأرض والجليد والثلوج في مختلف مجالات التردد على مدى 3000 كيلومتر، ناهيك عن معلومات حول درجة الحرارة والرطوبة في الغلاف الجوي للأرض والإشعاعات المؤثرة عليه.

وستتلقى تلك المعلومات 150 منصة برية وبحرية وجليدية تابعة لمنظومة جمع المعلومات.

وحمل الصاروخ أيضا 18 قمرا اصطناعيًا صغيرًا نانو، من بينها أقمار روسية وكندية ونرويجية وأمريكية وسويدية وألمانية ويابانية.

ومن بين أقمار النانو قمر باومانيتس-2 الروسي، الذي صممه طلاب في جامعة باومان التكنولوجية الحكومية بموسكو، بطلب من شركة ماشينوسترويني الروسية للبحوث العلمية.