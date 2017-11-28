البث الحي
منوعات

شاهد: روسيا تطلق 19 قمرًا اصطناعيًا إلى الفضاء

28/11/2017

أطلقت روسيا بنجاح صاروخ سويوز 2.1 حاملاً على متنه 19 قمرًا اصطناعيًا، بينها أقمار روسية وكندية ونرويجية وأمريكية.

وذكرت وكالة تاس الروسية، أن الصاروخ انطلق الثلاثاء في الوقت المحدد له، من قاعدة فوستوتشني الفضائية الروسية.

وقال ناطق باسم شركة روسكوسموس الروسية إن وحدة التسريع التي ستقوم بإيصال الأقمار الاصطناعية إلى مداراتها المحددة انفصلت عن المرحلة الثالثة للصاروخ.

ويعد قمر ميتيور-إم 2-1، الذي حمله الصاروخ إلى المدار الأرضي، الثاني في مجموعة أقمار الأرصاد الجوية التابعة لشركة استخراج الغاز الروسية غازبروم.

وسيرسل القمر إلى الأرض صورا فوتوغرافية للسحب وسطح الأرض والجليد والثلوج في مختلف مجالات التردد على مدى 3000 كيلومتر، ناهيك عن معلومات حول درجة الحرارة والرطوبة في الغلاف الجوي للأرض والإشعاعات المؤثرة عليه.

وستتلقى تلك المعلومات 150 منصة برية وبحرية وجليدية تابعة لمنظومة جمع المعلومات.

وحمل الصاروخ أيضا 18 قمرا اصطناعيًا صغيرًا نانو، من بينها أقمار روسية وكندية ونرويجية وأمريكية وسويدية وألمانية ويابانية.

ومن بين أقمار النانو قمر باومانيتس-2 الروسي، الذي صممه طلاب في جامعة باومان التكنولوجية الحكومية بموسكو، بطلب من شركة ماشينوسترويني الروسية للبحوث العلمية.

المصدر : الأناضول + رويترز
المزيد من منوعات

عالمة مصرية تحصل على أرفع وسام مدني بكندا

الدكتورة هدى المراغي (مواقع التواصل)

شركة يابانية تحول وجوه أشخاص حقيقيين إلى أقنعة

قناع على شكل صورة مؤسس الشركة اليابانية

قرية في النمسا تغير اسمها بسبب مدلوله "الإباحي"

القرية النمساوية (غيتي)

انفجار نيزك في سماء البرازيل(فيديو)

انفجار نيزك فوق سماء البرازيل فور دخوله الغلاف الجوي (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

فايننشال تايمز: السعودية تسعى لحل الأزمة مع قطر "هدية" لبايدن

(الجزير مباشر)

وثيقة: ترمب يمهد لتنفيذ أحكام إعدام قبل مغادرته البيت الأبيض

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)

هل يشعل ترمب الحرب قبل رحيله باغتيال عالم نووي إيراني؟

العالم الإيراني محسن فخري زاده