شاهد: أول موسم لحصاد الأناناس في غزة

أصبح لدى المزارعين الفلسطينيين حافز لتعزيز مزارع الأناناس والتوسع فيها بعد نتائج مشجعة في أول موسم حصاد.

وكان المشروع، الذي مولته السفارة الهولندية، قد بدأ في عام 2016 لينضج المحصول لأول مرة في نوفمبر تشرين الثاني 2017.

وسعر الأناناس المزروع في القطاع أرخص من المستورد من إسرائيل وهو ما يصب في مصلحة تجار الفاكهة الفلسطينيين.

وهذا التوفير في التكلفة ينتقل من تجار الفاكهة لمتاجر البقالة ومحال العصير المحلية، التي بدورها تبيع المنتجات للمستهلكين بسعر أقل الأمر الذي يجعلها في متناول السكان المحليين.

وتتوقع وزارة الزراعة في غزة أنها ستتمكن من تصدير الأناناس في المستقبل عندما يستطيع المزارعون إنتاج كميات أكبر تلبي الطلب في السوق المحلية.