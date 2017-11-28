البث الحي
منوعات

شاهد: أول موسم لحصاد الأناناس في غزة

28/11/2017

أصبح لدى المزارعين الفلسطينيين حافز لتعزيز مزارع الأناناس والتوسع فيها بعد نتائج مشجعة في أول موسم حصاد.

وكان المشروع، الذي مولته السفارة الهولندية، قد بدأ في عام 2016 لينضج المحصول لأول مرة في نوفمبر تشرين الثاني 2017.

وسعر الأناناس المزروع في القطاع أرخص من المستورد من إسرائيل وهو ما يصب في مصلحة تجار الفاكهة الفلسطينيين.

وهذا التوفير في التكلفة ينتقل من تجار الفاكهة لمتاجر البقالة ومحال العصير المحلية، التي بدورها تبيع المنتجات للمستهلكين بسعر أقل الأمر الذي يجعلها في متناول السكان المحليين.

وتتوقع وزارة الزراعة في غزة أنها ستتمكن من تصدير الأناناس في المستقبل عندما يستطيع المزارعون إنتاج كميات أكبر تلبي الطلب في السوق المحلية.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من منوعات

عالمة مصرية تحصل على أرفع وسام مدني بكندا

الدكتورة هدى المراغي (مواقع التواصل)

شركة يابانية تحول وجوه أشخاص حقيقيين إلى أقنعة

قناع على شكل صورة مؤسس الشركة اليابانية

قرية في النمسا تغير اسمها بسبب مدلوله "الإباحي"

القرية النمساوية (غيتي)

انفجار نيزك في سماء البرازيل(فيديو)

انفجار نيزك فوق سماء البرازيل فور دخوله الغلاف الجوي (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

فايننشال تايمز: السعودية تسعى لحل الأزمة مع قطر "هدية" لبايدن

(الجزير مباشر)

وثيقة: ترمب يمهد لتنفيذ أحكام إعدام قبل مغادرته البيت الأبيض

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)

هل يشعل ترمب الحرب قبل رحيله باغتيال عالم نووي إيراني؟

العالم الإيراني محسن فخري زاده