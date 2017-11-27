شاهد: منجم مهجور يتحول إلى مدينة ساحرة تحت الأرض

تحول منجم مهجور للملح على عمق 400 متر تحت الأرض، في مدينة توردا شمالي رومانيا إلى مدينة ملاهي خلابة وساحرة ويمكن الوصول إلى قاعه بواسطة السلالم أو المصعد الكهربائي.

فقد قامت رومانيا باستغلال منجم "سالينا توردا" وهو منجم ملح مهجور تحت الأرض وحولته إلى منتزه ترفيهي وصرح سياحي خلاب يجذب مئات الآلاف من الزوار سنوياً، ويدر على خزينتها ملايين الدولارات.

ويحتوي المنجم/المنتزه على مسرح مفتوح يتسع لـ180 شخصاً وملعبين للغولف وتنس الطاولة، إضافة إلى طاولات بلياردو ورصيف لقوارب إبحار صغيرة، حيث أنه يضم بحيرة تحت الأرض، كما يحتوي "سالينا توردا" أيضاً على سكك حديدية ومتحف عن تاريخ المنجم.

ويمكن للزوار أن يتمتعوا بمشاهدة أعمدة الملح الطبيعي المتدلية في كهوف المنجم، ويجتذب المنتزه الترفيهي حوالي 600 ألف زائر سنوياً، ويبلغ سعر تذكرة الدخول 4 دولارات للشخص الواحد.

يقول تودور بوديا، رئيس مكتب السياحة الروماني إن المنجم المهجور، صرح سياحي وتاريخي مثير للاهتمام، فقد تم تحويله في ظرف عامين فقط إلى عالم يجلب الإعجاب لآلاف الزوار.

يذكر أن المنجم يعود إلى القرن السابع عشر، إذ تم استغلاله عبر السنوات لأغراض متعددة، وأثناء الحرب العالمية الثانية، استعمل كملجأ محصن ضد القنابل، وبعدها كمخزن رئيسي لحفظ الأجبان نظراً لانخفاض درجة الحرارة فيه، وقد تم استخراج أكثر من ثلاثة مليارات طن من الملح منذ بداية العمل به حتى عام 1932، عندما تم إغلاقه.