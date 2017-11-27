البث الحي
منوعات

شاهد: مسابقة لاختيار ملكة جمال السجينات

27/11/2017

يقوم سجن ريو دي جانيرو في البرازيل، بتنظيم مسابقة لملكة الجمال تشارك فيها السجينات وتكسبن مجموعة هدايا مميزة، وذلك في بادرة ترمي لرفع معنويات النزيلات.

يشارك في المسابقة التي بدأ التحضير لها قبل 5 أشهر، مصممون ومتخصصون في الماكياج بصفة تطوعية، حيث يتم اختيار السجينات اللاتي يتمتعن بالسلوك الحسن.

تمثل المسابقة تقليدا دأب عليه سجن النساء في مدينة ريودي جانيرو منذ 12 سنة بدعم من منظمات المجتمع المدني ويهدف لتعزيز الثقة بالنفس لدى السجينات ومنحهن الفرصة للالتقاء مع أفراد العائلة.

فازت السجينة "ميانا رزو" البالغة من العمر 26 ربيعا بلقب هذا العام، وهي محكوم عليها بالسجن 45 سنة لاتهامها بتشكيل عصابة لسرقة شاحنات تحمل بضائع، وقد تنافست مع سجينات أخريات للحصول على هذا اللقب الرفيع.

وتتلقى الفائزة باللقب مجموعة هدايا من بينها مروحة كهربائية وهي تعتبر هدية ثمينة داخل السجن لأنها تساعد على طرد البعوض المنتشر في المكان، كما تتلقى الفائزة مجففا للشعر ومصففا لتسريحه .

وعبّرت المشاركات من السجينات والأهالي عن الرضا بهذه المبادرة، وقالت إحداهن إنها عاشت "حرية حقيقية" من خلال المشاركة بالمسابقة، حتى وإن كانت داخل السجن ولفترة قصيرة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام
المزيد من منوعات

عالمة مصرية تحصل على أرفع وسام مدني بكندا

الدكتورة هدى المراغي (مواقع التواصل)

شركة يابانية تحول وجوه أشخاص حقيقيين إلى أقنعة

قناع على شكل صورة مؤسس الشركة اليابانية

قرية في النمسا تغير اسمها بسبب مدلوله "الإباحي"

القرية النمساوية (غيتي)

انفجار نيزك في سماء البرازيل(فيديو)

انفجار نيزك فوق سماء البرازيل فور دخوله الغلاف الجوي (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

فايننشال تايمز: السعودية تسعى لحل الأزمة مع قطر "هدية" لبايدن

(الجزير مباشر)

وثيقة: ترمب يمهد لتنفيذ أحكام إعدام قبل مغادرته البيت الأبيض

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)

لقاء بين وزيري خارجية تركيا والسعودية.. هذا أهم ما جاء فيه

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان (يمين) ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو (يسار) (موافع التواصل)