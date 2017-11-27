شاهد: مسابقة لاختيار ملكة جمال السجينات

يقوم سجن ريو دي جانيرو في البرازيل، بتنظيم مسابقة لملكة الجمال تشارك فيها السجينات وتكسبن مجموعة هدايا مميزة، وذلك في بادرة ترمي لرفع معنويات النزيلات.

يشارك في المسابقة التي بدأ التحضير لها قبل 5 أشهر، مصممون ومتخصصون في الماكياج بصفة تطوعية، حيث يتم اختيار السجينات اللاتي يتمتعن بالسلوك الحسن.

تمثل المسابقة تقليدا دأب عليه سجن النساء في مدينة ريودي جانيرو منذ 12 سنة بدعم من منظمات المجتمع المدني ويهدف لتعزيز الثقة بالنفس لدى السجينات ومنحهن الفرصة للالتقاء مع أفراد العائلة.

فازت السجينة "ميانا رزو" البالغة من العمر 26 ربيعا بلقب هذا العام، وهي محكوم عليها بالسجن 45 سنة لاتهامها بتشكيل عصابة لسرقة شاحنات تحمل بضائع، وقد تنافست مع سجينات أخريات للحصول على هذا اللقب الرفيع.

وتتلقى الفائزة باللقب مجموعة هدايا من بينها مروحة كهربائية وهي تعتبر هدية ثمينة داخل السجن لأنها تساعد على طرد البعوض المنتشر في المكان، كما تتلقى الفائزة مجففا للشعر ومصففا لتسريحه .

وعبّرت المشاركات من السجينات والأهالي عن الرضا بهذه المبادرة، وقالت إحداهن إنها عاشت "حرية حقيقية" من خلال المشاركة بالمسابقة، حتى وإن كانت داخل السجن ولفترة قصيرة.