شاهد: الجمعة السوداء تنعش سوق التجزئة في أمريكا

تشهد العديد من دول العالم أياماً خاصة بالتخفيضات والتنزيلات على كافة السلع المعروضة في السوق لتصريف بضاعة العام السابق وتحقيق بعض الأرباح عملا بمبدأ البيع أكثر بسعر أرخص.

وفي السنوات الماضية تم تخصيص يوم في السنة سمي بيوم "الجمعة السوداء" في العديد من الدول، ليكون يوم تنزيلات كبيرة وهو ما فعلته المتاجر الأمريكية يوم الجمعة الماضي، ويشمل هذا اليوم تخفيضات كبيرة وعروضاً ترفيهية تعمل على جذب أكبر عدد من المتسوقين، ليبدأ بذلك تدشين موسم البيع بالتجزئة.

وفاقت المبيعات في هذا اليوم، الكثير من التوقعات واستطاعت بعض متاجر التجزئة، تحقيق الكثير من الأرباح، رفعت من أسهمها بعد يوم من عيد الشكر عند الأمريكيين، ولتجنب أي انهيار وأي خسائر بعد انتهاء هذا اليوم عملت المتاجر على إدارة مخزونها من البضائع لتصمد في الأيام اللاحقة بعد العطلة.

ومع ذلك لم تكن هناك أدلة تذكر على الإقبال المحموم التقليدي للمتسوقين في أيام الجمعة السوداء مثلما كان في السنوات الماضية رغم قيام بعض المتاجر بعمل حيل لجذب الزبائن إضافة إلى التخفيضات الكبيرة.

وتوقع محللون ماليون ومدراء لبعض الشركات التجارية التي تبيع بالتجزئة أن ترتفع نسبة الإنفاق في هذه العطلة بشكل عام، رغم أن المؤشرات العامة لا تدل على ذلك من حركة المواقف أمام هذه المتاجر وانخفاض المبيعات قبل العطلة فضلاً عن مغادرة المتسوقين للمتاجر دون شراء.

وتعود تسمية الجمعة السوداء إلى القرن التاسع عشر، حيث ارتبط ذلك مع الأزمة المالية عام 1869 في الولايات المتحدة والذي شكل ضربة كبرى للاقتصاد الأمريكي، حيث كسدت البضائع وتوقفت حركات البيع والشراء مما سبب كارثة اقتصادية في أمريكا، تعافت منها بعدة إجراءات منها اجراء تخفيضات كبرى على السلع والمنتجات لبيعها بدل كسادها وتقليل الخسائر قدر المستطاع ومنذ ذلك اليوم أصبح هناك تقليد في أمريكا أن تقوم كبرى المتاجر والمحال والوكالات بإجراء تخفيضات كبرى على منتجاتها تصل إلى 90% من قيمتها لتعاود بعد ذلك سعرها الطبيعي بعد انقضاء الجمعة السوداء أو الشهر الخاص في هذا اليوم.