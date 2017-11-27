شاهد: الأمير هاري يخطب الممثلة الأمريكية ميغان ماركل

أعلن الأمير هاري، حفيد الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، خطبته للممثلة الأمريكية ميغان ماركل.

وقال الأمير هاري، الذي يحتل الترتيب الخامس في ولاية العرش البريطاني، إن زفافهما سيتم في ربيع العام المقبل.

وتعرف هاري، 33 عاما، على ماركل، 36 عاما، عن طريق أصدقاء في يوليو تموز 2016.

وكان أول ظهور علني لهاري وماركل، وهي مطلقة، في سبتمبر/ أيلول في "ألعاب إنفكتوس" الرياضية في تورونتو التي يشارك فيها المصابون من قدامى المحاربين.

وأكد الأمير هاري، الابن الأصغر لولي العهد الأمير تشارلز وزوجته الأولى الأميرة ديانا، علاقته بماركل علنا بعد ذلك بشهور

وهو يوجه اللوم لوسائل إعلام بعد ما تردد عن تدخلها في حياة ماركل الخاصة.

وأشار هاري في تحذير وجهه مكتبه لوسائل الإعلام إلى التمييز على أساس الجنس والعنصرية التي وجهت إلى ماركل التي ولدت لأب أبيض وأم أمريكية من أصول أفريقية.

وقال متحدث باسم قصر بكنغهام إن الملكة التي أبدت موافقتها على الزواج وزوجها الأمير فيليب مسروران.

وقال والدا ماركل، توماس ماركل ودوريا راجلاند في بيان "نحن سعداء جدا من أجل ميغان وهاري. ابنتنا كانت دوما إنسانة لطيفة ومحبة. وزواجها من هاري الذي يشاركها نفس الصفات مبعث فرح كبير لنا كأبوين".