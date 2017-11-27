إعلان عيد ميلاد موغابي عطلة رسمية رغم عزله

وافق رئيس زيمبابوي الجديد إمرسون منانغاغوا على إعلان يوم ميلاد الرئيس السابق روبرت موغابي عطلة رسمية في البلاد.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس للأنباء أنه تم نشر مقترح جعل يوم ميلاد موغابي، 21 فبراير/ شباط، إجازة رسمية في إخطار حكومي يوم تنصيب منانغاغوا رسميا رئيسا لزيمبابوي.

وستخصص عطلة موغابي، 93 عاما، يوما للشباب الوطني تكريما لدور الرئيس السابق في بناء البلاد.

وفي السابق، عزل موغابي منانغاغوا من منصب نائب رئيس حزب الاتحاد الوطني الإفريقي الحاكم في زيمبابوي.

وقدم موغابي استقالته من رئاسة البلاد، بعد 37 عاما من الحكم، بالتزامن مع بدء الحزب الحاكم في إجراءات عزله من منصبه الرئاسي في جلسة برلمانية.

وفي 14 نوفمبر/ تشرين ثان الجاري، قام الجيش بالسيطرة على مقري التلفزيون الرسمي والبرلمان، وكل مؤسسات الدولة، والتحفظ على رئيس البلاد، نافيا أن يكون ذلك "انقلابا"، وقال إن "الرئيس في مكان آمن، وأن تحركاته تهدف إلى تطهير محيط رئيس البلاد من المجرمين".