البث الحي
منوعات

إعلان عيد ميلاد موغابي عطلة رسمية رغم عزله

روبرت موغابي
روبرت موغابي
27/11/2017

وافق رئيس زيمبابوي الجديد إمرسون منانغاغوا على إعلان يوم ميلاد الرئيس السابق روبرت موغابي عطلة رسمية في البلاد.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس للأنباء أنه تم نشر مقترح جعل يوم ميلاد موغابي، 21 فبراير/ شباط، إجازة رسمية في إخطار حكومي يوم تنصيب منانغاغوا رسميا رئيسا لزيمبابوي.

وستخصص عطلة موغابي، 93 عاما، يوما للشباب الوطني تكريما لدور الرئيس السابق في بناء البلاد.

وفي السابق، عزل موغابي منانغاغوا من منصب نائب رئيس حزب الاتحاد الوطني الإفريقي الحاكم في زيمبابوي.

وقدم موغابي استقالته من رئاسة البلاد، بعد 37 عاما من الحكم، بالتزامن مع بدء الحزب الحاكم في إجراءات عزله من منصبه الرئاسي في جلسة برلمانية.

وفي 14 نوفمبر/ تشرين ثان الجاري، قام الجيش بالسيطرة على مقري التلفزيون الرسمي والبرلمان، وكل مؤسسات الدولة، والتحفظ على رئيس البلاد، نافيا أن يكون ذلك "انقلابا"، وقال إن "الرئيس في مكان آمن، وأن تحركاته تهدف إلى تطهير محيط رئيس البلاد من المجرمين".

المصدر : الأناضول
المزيد من منوعات

عالمة مصرية تحصل على أرفع وسام مدني بكندا

الدكتورة هدى المراغي (مواقع التواصل)

شركة يابانية تحول وجوه أشخاص حقيقيين إلى أقنعة

قناع على شكل صورة مؤسس الشركة اليابانية

قرية في النمسا تغير اسمها بسبب مدلوله "الإباحي"

القرية النمساوية (غيتي)

انفجار نيزك في سماء البرازيل(فيديو)

انفجار نيزك فوق سماء البرازيل فور دخوله الغلاف الجوي (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

فايننشال تايمز: السعودية تسعى لحل الأزمة مع قطر "هدية" لبايدن

(الجزير مباشر)

وثيقة: ترمب يمهد لتنفيذ أحكام إعدام قبل مغادرته البيت الأبيض

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)

لقاء بين وزيري خارجية تركيا والسعودية.. هذا أهم ما جاء فيه

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان (يمين) ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو (يسار) (موافع التواصل)