"يوتيوب" يعلن خطة لحماية الأطفال من المحتوى غير المناسب

أعلن موقع نشر ملفات الفيديو عبر الإنترنت "يوتيوب" سعيه لزيادة حماية الأطفال الذين يستخدمون الموقع من التعرض لمحتوى غير مناسب.

وأشار موقع "سي نت دوت كوم" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن "يوتيوب" تعرض مؤخرا لانتقادات متزايدة على أساس أنه لا يبذل الجهد الكافي لمنع المحتوى غير المناسب الذي يستهدف الأطفال.

وأعلن الموقع المملوك لشركة خدمات الإنترنت الأمريكية العملاقة "غوغل" عن خطة من 5 نقاط لتشديد الرقابة على المحتوى وضمان منع المحتوى غير المناسب.

وتشمل الخطة الخطوات التالية:

1 – تطبيق صارم لقواعد وإرشادات اجتماعية وتسريع تطبيق هذه القواعد من خلال التكنولوجيا المتاحة.

2 – حذف الإعلانات من مقاطع الفيديو غير المناسبة التي تستهدف الأسر.

3 – حجب التعليقات غير المناسبة على مقاطع الفيديو الخاصة بصغار السن.

4 – توفير الإرشادات اللازمة لصناع مقاطع الفيديو المناسبة للمشاهدة الأسرية.

5 – الاستعانة بالخبراء المتخصصين في هذه المجالات والاستفادة من خبراتهم.

جاءت هذه القواعد، في أعقاب تقرير إعلامية نشرت في وقت سابق من الشهر الحالي عن وجود ثغرات في أنظمة مراقبة المحتوى على موقع "يوتيوب".

وقد جاءت هذه الانتقادات بعد إطلاق موقع "يوتيوب كيدز" وهو إصدار أكثر مناسبة للأطفال من الموقع الشهير.

وقد فشلت المرشحات الخاصة بموقع الأطفال في اكتشاف أو سحب بعض مقاطع الفيديو التي تعرض محتوى غير مناسب للأطفال، مثل فيديو لشخصية ميكي ماوس الكارتونية وهو يلعق من بركة دماء، ونشر فيديوهات أطفال تحتوي على تعليقات جنسية من جانب المشاهدين وهو ما يحاول موقع "يوتيوب" التصدي له من خلال القواعد الجديدة.