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شاهد: فندق 5 نجوم بخدمات متكاملة "للكلاب"

26/11/2017

استقطب فندق أقيم في مدينة غوروجرام، شمالي الهند – الزبائن – ولكن من نوعية ليست معتادة على ارتياد الفنادق، فالمكان حفل بالذين يرغبون في تدليل "كلابهم" بطريقة مميزة جدا.

ويوفر الفندق الذي افتتح قبل 3 أشهر مجموعة واسعة من الخدمات "لزبائنه الكرام" فتجد هناك صالون للحلاقة وصالة تلفزيون، وحمام سباحة ومقهى وبالطبع الرعاية البيطرية وذلك كله تحت سقف واحد.

أول فندق من نوعه للحيوانات الأليفة هو من بنات أفكار "ديباك تشاولا" وزوجته "جانوي".

ويقول تشاولا، إن توفير مرافق خدمات ترفيهية للحيوانات ليس ترفا، بل ضرورة أساسية لهم.

ويخطط صاحب الفندق لتوسيع أعماله، وذلك باستضافة المزيد من أنواع الحيوانات، حيث يجري العمل حاليا لتوفير بيئات مناسبة لأنواع عديدة منها.

ويقول صاحب المشروع ،إن فكرته وجدت قبولا كبيرا من قطاع كبير من أصحاب الحيوانات، ويؤكد الطبيب البيطري الدكتور فينود شارما، أن المرافق أدت هدفها في إرضاء جميع الأطراف حيث وجدت الحيوانات الأليفة ضالتها في "فسحة استرخاء " كما نال أصحابها الرضا بقناعة تدليل حيواناتهم المفضلة.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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