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الجزائر تكرم الفنان المصري الراحل محمد فوزي ملحن نشيدها الوطني

المطرب والملحن المصري محمد فوزي
المطرب والملحن المصري محمد فوزي
26/11/2017

قالت الإذاعة الجزائرية إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أمر بإطلاق اسم المغني والملحن المصري الراحل محمد فوزي على المعهد الوطني العالي للموسيقى بالجزائر.

ومنحت الجزائر الملحن المصري "وسام الاستحقاق الوطني" ما بعد الوفاة.

ونقلت الإذاعة عن وزير الثقافة عز الدين ميهوبي قوله في ندوة حول التراث المادي واللامادي في الجزائر العاصمة "يأتي هذا التكريم في إطار تخليد ذكرى مرور 60 عاما على تأليف نشيد (قسما) وكذلك عرفانا من الجزائر بمن قدموا لها الدعم والمساعدة في وقت كان يتطلب ذلك".

ووضع شاعر الثورة الجزائرية مفدي زكريا (1908-1977) كلمات النشيد الوطني فيما تولى محمد فوزي (1918-1966) تلحينه في 1956.

وقال ميهوبي إن إطلاق الاسم على المعهد ومنح الوسام سيكون "في وقت لاحق، ربما قبل نهاية السنة الجارية".

وأضاف أن عائلة المغني والملحن المصري الراحل وافقت على وضع حقوق لحن النشيد تحت تصرف الدولة الجزائرية بشكل نهائي.

ويعد فوزي أحد أبرز الفنانين المصريين في القرن العشرين إذ تنوع إنتاجه بين الغناء والتلحين والتمثيل وأسس شركة إنتاج سينمائي باسم (أفلام محمد فوزي) وشركة (مصر فون) لإنتاج الاسطوانات الموسيقية التي خضعت للتأميم لاحقا. وكان الراحل شقيق المغنية والممثلة هدى سلطان.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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