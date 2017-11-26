أسلوب الحياة غير الصحي يتسبب في التهاب جدار القولون

تشير دراسة أمريكية حديثة إلى أن مخاطر إصابة الرجال بالتهاب مؤلم في جدار القولون من الممكن أن تتراجع كثيرا إذا ما اتبعوا أسلوب حياة صحي بشكل عام.

وتحدث الإصابة بهذا الالتهاب الذي يعرف بمرض التهاب الردب عندما تتكون انتفاخات مجوفة كالجيوب في جدار الأمعاء الغليظة أو القولون.

وكتب الباحثون في الدورية الأمريكية لطب الجهاز الهضمي أن التهاب جدار القولون أصبح واحدا من أكثر الأسباب شيوعا لدخول مرضى للمستشفى بأمراض معوية في الولايات المتحدة.

وقال الدكتور أندرو تشان كبير الباحثين في الدراسة، وهو باحث في مستشفى ماساتشوستس العام وكلية الطب بجامعة هارفارد في بوسطن "التهاب الردب هو في الحقيقة اضطراب شائع جدا وأصبح من الواضح أننا نحتاج للتفكير في وسائل للوقاية منه إذ أنه يؤثر على عدد كبير جدا من الناس".

وقال تشان هيلث لـ "رويترز" عبر البريد الإلكتروني إنه لا توجد أبحاث كثيرة في هذا المجال حتى الآن.

ومن أجل إجراء الدراسة حلل الباحثون بيانات أكثر من 51 ألف رجل كانوا بين سن 40 و75 عاما في 1986.

واستمرت متابعة أكثر من 90 في المئة من هؤلاء الرجال حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول2012

وخلال تحليل البيانات ركز الفريق البحثي على عوامل متعلقة بأسلوب الحياة قد ترتبط بمرض التهاب الردب مثل كمية اللحوم الحمراء والألياف في النظام الغذائي وممارسة النشاط الجسدي والتدخين ومؤشر كتلة الجسم أي مقياس وزن الشخص بالنسبة لطوله.

وأظهرت أعوام المتابعة 907 حالات إصابة جديدة بالتهاب جدار القولون.

ووجد الباحثون علاقة عكسية بين عوامل أسلوب الحياة الصحي ومخاطر الإصابة بالمرض.

وقال فريق الدراسة إنه لو اتبع المشاركون أسلوب حياة صحيا لكان من الممكن الحيلولة دون حدوث 50 في المئة من حالات الإصابة بالتهاب الردب.

وأشار تشان إلى أن الدراسة لم تشمل إلا رجالا فيما قالت بعض الدراسات إن النساء أيضا يصبن بالتهاب جدار القولون موصية بإجراء دراسة مماثلة تأخذ في الاعتبار الاختلافات بين الجنسين في هذا الإطار.